因應美對等關稅對進出口商衝擊 銀行公會研提4大金融協助措施

因應美對等關稅對進出口商衝擊，銀行公會研提四大金融協助措施（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕為因應美國宣布對全球多國實施「對等關稅」政策，造成我國出進口企業短期內將面臨資金週轉困境，銀行公會開會後研提4大金融協助措施，今日已發函通知各會員機構配合辦理，以協助企業度過難關。

這4大金融協助措施包含，1、企業有繼續經營意願且繳息及債、票信正常者，在2025年12月31日以前到期需展延的貸款本金，得向金融機構申請展延6個月。

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2、辦理受美國對等關稅影響的各項政府專案貸款新貸案件，如信保基金已提供最低8成保證者，建請銀行不徵提「負責人及實際業務經營者」以外保證人及客戶存單為擔保。並請銀行加速辦理審核流程，以協助企業爭取貸款時效及減輕負擔。

3、有關辦理上述政府所訂相關貸款案件的簡化徵信範圍及免予徵提相關財務資料。

針對新貸案件，銀行公會指出，信保基金提供十成信用保證者，酌情免予索取財簽，並得適用簡化徵信範圍；如辦理信保基金非十成信用保證，増貸後達3000萬元以上，應於規定期限內徵提財簽者，得放寬延長3個月提供，另貸款金額在1500萬元案件得適用簡化徵信範圍。

若是舊貸展延案件，總授信金額達2億元者，得免徵提預估財務報表等資料，惟僅限上述受美國對等關稅影響之2025年12月31日前到期貸款本金展延之案件適用。

4、各會員機構於網站建置企業相關金融協助措施之單一諮詢聯繫窗口，同時銀行公會亦將持續蒐集各會員機構之窗口資訊，儘速陸續公布於網站之業務專區，提供企業查詢使用。

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