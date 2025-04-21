庫克「極度焦慮」 關鍵物料短缺大麻煩

外媒報導，iPhone 17因為關鍵物料短缺問題，蘋果首席執行長庫克正「極度焦慮」。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於iPhone 17庫存積累遇到問題，蘋果首席執行長庫克（Tim Cook）現在正「極度焦慮」（extremely anxious）。科媒phonearena指出，低熱膨脹係數（CTE）玻璃纖維布的短缺給蘋果帶來了麻煩，並阻礙公司生產下一代旗艦產品。

低CTE玻璃纖維布用於智慧型手機散熱，並減少因溫度變化而對內部組件產生的壓力。它是智慧型手機構造的關鍵部分，沒有它，iPhone 17系列就無法生產。據報導，智慧手機同業也在為應對此類物料短缺問題做出準備。

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庫克每天都在敦促供應鏈解決物料短缺的混亂。iPhone 17需要按時準備好，因為這不僅因為蘋果的下一代旗艦產品，還因為它將標誌著該公司的新時代。

更重要的是，iPhone17的發表會將推出一款新機型。來自業界多個消息來源的報導均表明，蘋果即將淘汰iPhone Plus 機型。相反地，它將被iPhone 17 Air取代：這是一款更纖薄的版本，專門針對那些優先考慮美觀的用戶。

此前媒體報導， iPhone17系列預計將在今年9月發布，包含讓人很期待新型號加入iPhone 17 Air，以及iPhone 17 Pro系列的最新外觀設計。

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