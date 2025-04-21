韓美啟動「2+2」高層貿易談判 針對貿易逆差全面交鋒

韓國代理總統韓德洙宣布，韓美兩國將於本週四在華盛頓舉行首次「2+2」高層貿易會談，針對貿易平衡、造船業和液化天然氣（LNG）等敏感領域展開深入磋商，尋求互利共贏對策。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕韓國代理總統韓德洙宣布，韓美兩國將於本週四在華盛頓舉行首次「2+2」高層貿易會談，針對貿易平衡、造船業和液化天然氣（LNG）等敏感領域展開深入磋商，尋求互利共贏的對策。

根據外媒綜合報導，此次會談將於美東時間週四上午8點（韓國時間晚間9點）在華盛頓舉行，與會人員包括韓國經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆、產業通商資源部長安德根，以及美國財政部長貝森特和美國貿易代表署（USTR）政策發展與談判代表格里爾。此次「2+2」會談為應美方要求而啟動，會後安德根與格里爾還將舉行單獨雙邊會談。

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韓德洙在週二的內閣會議上表示，韓國政府將以「冷靜與真誠」的態度參與本次高層對話，「堅持以國家利益為首要原則，全力尋求互惠互利的道路」，並將此會談視為未來合作的「有意義起點」。

韓方透露，會談將聚焦於美方關注的貿易不平衡問題、造船業競爭力以及LNG進出口等領域。據報導，這些議題曾由總統川普於過去的電話交談中提出，顯示美方持續關注相關議題的動向。

韓德洙坦言，「與美國的談判並不容易」，並強調政府除了積極準備相關對策，也會盡力減輕韓國企業在談判過程中可能遭遇的壓力。他同時呼籲，為使談判成功，不僅需要政府與企業的努力，還需要「國會兩黨、媒體及公眾的共同支持」。

據悉，產業通商資源部長安德根將在出發前，向韓國國會說明此次美國行的具體計畫與議程內容。韓國方面也密切關注歐盟、日本等其他美國貿易夥伴的談判進展，以利整體戰略布局。

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