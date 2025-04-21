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逾5000勞工5/1將上街頭 吶喊「反霸凌 要保障」

2025/04/21 14:02

「全國產業總工會」理事長戴國榮今日宣布，逾5000勞工將於5/1集結，上街要求「反霸凌 要保障」（記者李靚慧攝）「全國產業總工會」理事長戴國榮今日宣布，逾5000勞工將於5/1集結，上街要求「反霸凌 要保障」（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動節將至，一年一度的五一大遊行即將舉行，今年適逢總統賴清德就任將滿周年，以及勞退新制實施將滿20周年，勞工持續面臨霸凌、低薪、過勞等困境，將提出「反霸凌」、「降工時增國假」、「老年保障」7大訴求，集結數十個工會及NGO團體、5000勞工，要求政府不僅要重視勞權，對於公務員、醫護人員及消防員，都要同等保障權益。

五一行動聯盟今日舉行「反霸凌，要保障」記者會，擔任總領隊的「全國產業總工會」理事長戴國榮表示．今年的2025五一勞工大遊行，將有逾5000名勞工上街，由去年新成立的全國級工會聯合組織「臺灣工人鬥陣總工會」何政家理事長擔任總指揮。

去年底，勞動部基層公務員因過勞與職場霸凌而輕生，戴國榮指出，職場霸凌是許多勞工心中的痛，因現行法規在預防及處置的環節都保障不足， 才導致憾事頻頻發生。「五一行動聯盟」要求，公務員與勞工應一體適用《職安法》及反職場霸凌法制，應有公正第三方及勞工代表共同處理職場霸凌案件，禁止雇主對申訴人及受害人有不利處分。勞動部增訂的職場霸凌專章，應納入以上訴求。

總指揮指何政家出，日前美國總統川普宣布提高對台課徵關稅，行政院宣布將投入900億協助企業度過難關，要求應避免重回疫情時期「惡質企業左手拿政府補助，右手對員工裁員」的惡夢，要求企業「不裁員、不違法實施無薪假」。

五一行動聯盟以「滿地找好」行動劇，來諷刺政府的失能與對勞工的輕忽。戴國榮表示，今年五一勞工大遊行，將提出增加特別休假日、逐步朝向週休三日等「降工時」訴求。在退休保障方面，將要求提高勞退新制強制提繳率，打開舊制勞退45個月上限，以及新制資遣費廢除6個月上限。工會要求政府調高最低工資，最低月工資應有3萬2000元以上，時薪至少210元。

在集體勞動三權的部分，公務員、約聘僱人員應一體適用工會法並開放組織工會，教師要有完整勞動三權，工會組織門檻應降低，應修法明訂企業併購時勞工全數留用並與工會協商。

今日的記者會，獲得數十勞團及NGO團體響應，包括消防員工作權益促進會、台灣公務革新力量聯盟、台灣護師醫療產業工會、台灣醫療工會聯合會，要求「補足醫療、教保人力」及公務員要職安保障，要求五一放假並參與調薪機制。台灣邁向少子化與超高齡化社會，教保、醫療、照護服務等專業的工作者都應有充足的勞動保障。

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