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東協的心聲？星前總理夫人轉發文指「習近平像黑幫老大一樣」

2025/04/21 14:24

何晶於臉書轉發該篇評論。（翻攝自臉書）何晶於臉書轉發該篇評論。（翻攝自臉書）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中美關稅戰之際，中國國家主席習近平在東南亞積極推動外交魅力攻勢之際，新加坡前總理李顯龍夫人何晶在臉書轉發一篇評論文章，該評論對習近平毫不留情，標題直指「如果習近平過去12年沒有像個黑幫老大一樣行事，中國今天在世界上會擁有更大的影響力」，批習近平長期以來在國際事務中的強硬與掠奪式手段，如今卻試圖拉攏過去受其壓制的鄰國。

新加坡前總理夫人何晶在臉書轉發新加坡評論平台《Critical Spectator》的文章，該文章以「如果習近平過去12年沒有像個黑幫老大一樣行事，中國今天在世界上會擁有更大的影響力」為題，內容指出「習近平目前在東南亞展開的魅力攻勢真是一場滑稽的鬧劇，它暴露了中國目前的局勢必定有多麼糟糕，以至於這位『皇帝』本人竟然還要懇求與十多年來一直被他無恥掠奪的鄰國合作。」

評論表示，想像一下習近平談「抵制對抗」和「保護主義」。正是這個人將九段線強加於東協國家，違反國際法宣稱南海大部分地區為北京所有，在有爭議的島嶼上建造中國軍事設施，並利用海警騷擾其他國家的船隻，現在他敢於站出來說「親愛的朋友們！讓我們共同努力！讓我們抵制對抗！」

文章表示，習近平執政12年來，一直表現得像個黑手黨老大、中國維托·柯里昂，讓每個人都「無法拒絕他的提議」。現在他又希望受害者把他當成朋友和夥伴嗎？我們只談論東協。中國經常受質疑的「一帶一路」投資、所謂的債務陷阱或試圖以傾銷價格向其他國家轉移製造產能，目的是用廉價商品淹沒這些國家，導致其國內產業崩潰，這些都對中國在其他方面沒有幫助。

習近平現在開始呼籲與歐洲建立夥伴關係，中國對歐洲的虐待程度不亞於美國，同時支持莫斯科的殘暴政權，幫助其對烏克蘭發動戰爭，說實話，這實際上只是一場針對西方的戰爭。「僅僅因為世界厭惡川普，並不意味著習近平就成了更令人接受的替代品。」

文章還認為，川普目前可能在全球受到憎惡，但他已表示有意與所有國家達成協議，而且一旦協議生效，美國通常被認為會遵守這些協議。而中國則不然，它以不公平對待其夥伴而聞名。行動會產生後果，十多年的濫用行為，不能因為你現在與你的受害者有同樣的問題而被忽略，彷彿什麼都沒發生過一樣。中國有幾十年的時間來證明它真正有興趣支持國際多邊主義。如果它這樣做了，今天就會得到回報。

非常矛盾的是，儘管中國的治理以戰略性的、長期的眼光為驅動，但該國的國際關係卻以玩世不恭和下意識的短期主義。這就是為什麼習近平不能指望世界跟隨他與川普作戰，而且如果川普在與中國的對峙中勝出，他們也不會真的介意。

東協的心聲？星前總理夫人轉發文指「習近平像黑幫老大一樣」新加坡前總理李顯龍夫人何晶。
（資料照，美聯社）

何晶（Ho Ching）是新加坡華人，前「第一夫人」，曾擔任淡馬錫控股的執行董事並兼任首席執行長、中國清華大學經濟管理學院顧問委員會委員，也是新加坡前總理李顯龍的第二任妻子，過去她酷愛透過社群媒體發言，且經常引發爭議。

《Critical Spectator》是一個由波蘭籍評論員Michael Petraeus在新加坡創立的媒體平台，主要發表對新加坡政治、媒體與社會議題的評論。​該平台以直言不諱、批判性強的風格著稱。

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