傳鄭麗君獲邀赴美參加投資高峰會 行政院：適時對外說明

今年「選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」5月11日至14日將在美國馬里蘭州舉行，外傳行政院副院長鄭麗君獲得美方邀請前往，對此，行政院發言人李慧芝今表示，待時間接近有進一步詳細規劃後，會再適時對外說明。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年「選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」5月11日至14日將在美國馬里蘭州舉行，外傳行政院副院長鄭麗君獲得美方邀請前往，對此，行政院發言人李慧芝今（21）日表示，關於我方參與選擇美國投資高峰會的規劃都在持續進行中，待時間接近有進一步詳細規劃後，會再適時對外說明。

媒體報導，美方月前即邀請我行政院副院長鄭麗君率團參加，行政院已就組團事宜全盤規劃中，將成我有史以來參加美國SelectUSA峰會最高層級代表團，不排除含投資團及採購團，展現我改善對美貿易順差誠意。至於是否進一步規劃與美方展開第二回合諮商，備受矚目。

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此外，據指出，在SelectUSA峰會期間，經長郭智輝將率領電子產業前往美國德州考察，參訪已在德州投資台商，協助電子產業及資通訊供應鏈加強布局美國，紓緩高關鍵衝擊。

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