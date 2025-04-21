晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》胡連：車用動能看旺 股價喊衝

2025/04/21 12:52

胡連揮軍台北國際車用電子展，旗下車用產品前景持續看旺。（胡連提供）胡連揮軍台北國際車用電子展，旗下車用產品前景持續看旺。（胡連提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠胡連（6279）揮軍台北國際車用電子展，旗下車用產品前景持續看旺，激勵買盤進場力挺，帶動今日盤中股價一度觸及146.5元、大漲7.32%，截至中午12時15分暫報143元，漲幅4.76%，成交量2791張。

胡連週三（23日）至週六（26日）登上台北國際車用電子展，聚焦電動化應用產品，包括導入動力系統當中的48伏特（V）高壓連接器，以及二輪車市場專用的電子控制器（ECU）連接方案，持續鎖定節能需求、拓展智慧移動版圖，管理層預期，隨著中國官方執行舊換新政策的力道不斷，當地市場後續仍會有穩定的需求支撐。

胡連觀察，由於美國銷售僅佔整體營業額3%，因此對等關稅造成的影響相對較低，不過，有鑑於銅價上升，預估將對毛利率產生壓力，未來自主品牌的滲透率提升，可望成為公司營收增長的動力之一，其他諸如高頻、高壓連接器等銷售項目，也是集團新添的營運柴火。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財