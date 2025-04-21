焦點股》胡連：車用動能看旺 股價喊衝

胡連揮軍台北國際車用電子展，旗下車用產品前景持續看旺。（胡連提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠胡連（6279）揮軍台北國際車用電子展，旗下車用產品前景持續看旺，激勵買盤進場力挺，帶動今日盤中股價一度觸及146.5元、大漲7.32%，截至中午12時15分暫報143元，漲幅4.76%，成交量2791張。

胡連週三（23日）至週六（26日）登上台北國際車用電子展，聚焦電動化應用產品，包括導入動力系統當中的48伏特（V）高壓連接器，以及二輪車市場專用的電子控制器（ECU）連接方案，持續鎖定節能需求、拓展智慧移動版圖，管理層預期，隨著中國官方執行舊換新政策的力道不斷，當地市場後續仍會有穩定的需求支撐。

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胡連觀察，由於美國銷售僅佔整體營業額3%，因此對等關稅造成的影響相對較低，不過，有鑑於銅價上升，預估將對毛利率產生壓力，未來自主品牌的滲透率提升，可望成為公司營收增長的動力之一，其他諸如高頻、高壓連接器等銷售項目，也是集團新添的營運柴火。

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