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搶飛機！馬航與波音談判 擬接手中國釋出737 MAX訂單

2025/04/21 12:35

馬來西亞航空的波音737客機停放在吉隆坡雪邦國際機場（KLIA）。其母公司馬來西亞航空集團（MAG）正與波音洽談，有意接收可能由中國航空公司釋出的737 MAX新機交付檔期，以加速機隊擴充。（路透檔案照）馬來西亞航空的波音737客機停放在吉隆坡雪邦國際機場（KLIA）。其母公司馬來西亞航空集團（MAG）正與波音洽談，有意接收可能由中國航空公司釋出的737 MAX新機交付檔期，以加速機隊擴充。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕馬來西亞航空的母公司「馬來西亞航空集團」（MAG）證實，正與飛機製造商波音（Boeing, BA.N）洽談，評估接收原定交付給中國客戶、但可能空出的全新737 MAX噴射客機訂單的可能性。此舉被視為在全球飛機供應緊張下，尋求提前擴充機隊的機會。

路透引述馬來西亞國家新聞社（Bernama）報導，MAG總經理伊斯梅爾（Izham Ismail）透露了這項洽談。其背景是近期有消息指出，波音似乎正將部分已運抵中國、準備交付給當地航空公司的737 MAX飛機運回美國。至於這些飛機為何返回美國，無論是波音或中國官方均未發表評論，目前尚不清楚是哪一方做出的決定。

伊斯梅爾向Bernama表示，如果因為（潛在的）美中關稅戰等因素導致波音的交機檔期空出，MAG認為這是一個獲得比預期更早交付新飛機的窗口。他證實：「MAG正與波音就在我們是否能接手這些（空出的）檔期進行對話。」

路透指出，目前全球航空業對新飛機的需求極為殷切，但普遍面臨交機時間拉長的問題。這主要是由於疫情後的全球供應鏈瓶頸，以及波音公司本身因面臨更嚴格的監管審查和勞資罷工問題，導致產能放緩。

由馬來西亞主權財富基金「國庫控股」（Khazanah Nasional）擁有的MAG，近年來一直穩步擴充並更新其機隊。該集團的目標是在2030年前，營運一支由55架新一代波音737 MAX組成的窄體客機機隊。就在上個月，MAG宣布將購買18架737 MAX 8及12架737 MAX 10，並保留另外30架的選購權。此外，該集團還與航空租賃公司Air Lease Corp達成協議，將在2023年至2026年間租賃25架737 MAX。

伊斯梅爾特別澄清，任何透過接手空出檔期而增加的飛機訂單，將獨立於與Air Lease Corp的租賃協議之外。這意味著若要額外接收這些飛機，MAG將需要尋求其他融資管道，例如進入資本市場籌集所需資金。

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