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辦公室租金再添1筆5千元紀錄 「南山廣場」41樓每坪單價5094元

2025/04/21 12:21

「南山廣場」41樓，最新揭露月租金達189.26萬元、承租坪數約395.69坪、拆算每月每坪租金單價約5094元。（記者徐義平攝）「南山廣場」41樓，最新揭露月租金達189.26萬元、承租坪數約395.69坪、拆算每月每坪租金單價約5094元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕又有辦公室租金單價突破5千元。根據內政部實價網最新揭露，2月，台北市信義計畫區知名辦公大樓「南山廣場」41樓，最新揭露月租金達189.26萬元、承租坪數約395.69坪、拆算每月每坪租金單價約5094元，為該大樓第4筆租金單價突破5千元的實價，也是整個信義計畫區單價5千元實價揭露最多的辦公大樓。

根據最新實價揭露，目前該辦公大樓累積的4筆租金單價突破5千元的實價紀錄，分別為43樓有兩筆、41樓以及36樓則各有一筆，其中43樓每月每坪租金單價約5253元，為目前全國辦公室每坪租金實價最高紀錄。

商仲業者指出，近幾年新落成的知名辦公大樓，租金單價都在3千元起跳，甚至越靠近信義計畫區，租金單價能拉得越高，像是大巨蛋辦公室（巨蛋國際中心），除早鳥外，也都站上每月每坪4千元的行情。

台北雙星開發案預招租 單價上看4千元

甚至台北車站商圈的「皇翔台北廣場」，辦公室租金單價最高、每月每坪逾3800元，而即將推動預招租的「台北雙星開發案」，預期租金單價更可挑戰4千元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計畫區中租金單價站上5千元的辦公室租賃實價仍是少數個案，主因不外乎具備特殊景觀條件超高樓層的個案相對稀缺，尤其對於全球營運的外商或是企業，信義計畫區的辦公室租金單價相較其它國際城市並不算特別高。

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