中油總部實質南遷有譜 21層南部企業大樓5月決標開工

立委賴瑞隆（左三）要求中油總部實質南遷。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中油總部實質南遷有譜，中油規劃在緊鄰台積電廠區的原高煉廠土地，興建地上21層、地下3層的南部企業大樓，可容納1400人辦公，預計今年5月決標開工，模擬圖今天（21日）曝光；立委賴瑞隆要求中油總部實質南遷，希望未來中油董事長、總經理能在南部企業大樓辦公。

立委賴瑞隆今天邀請立院經濟委員會考察台積電高雄廠，並於中油宏南訓練教室舉辦座談會。

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會中，中油揭露南部企業大樓的地點，規劃於左楠路原高煉廠區的A2區域，使用分區為第二種商業區，總面積３.18公頃。第一期南坵塊1.25公頃將興建中油南部企業大樓，預計興建地上21層、地下3層的鋼骨構造建築，可容納1400人辦公，完工後優先提供中油內部單位同仁進駐使用，剩餘辦公空間將對外出租給半導體相關產業。

中油表示，南部企業大樓已於今年1月啟動採購程序，預計今年5月決標開工、 明年（115年）6月完成都設審議；統包工程同步於明年10月決標開工、預計119年6月完工。

至於第二期北坵塊，面積1.93公頃，中油計畫與國家住都中心合作，進行公辦都更招商。

中油強調，原高煉廠分三階段開發，第一階段高廠業務區55.49公頃，已完成都計變更，正進行公共設施開闢；第二階段29.83公頃，是台積電P1至P3廠進駐的楠梓產業園區，第三階段172.69公頃，預計是台積電的P4、P5廠等半導體先進基地。

中油指出，高廠業務區推動研發專區，中油綠能研發大樓已完成建築設計，預計117年10月完工；材料國際學院將由台大、成大、中山三校共同設立材料相關研究所；材料研發中心則由經濟部技術司、工業技術研究院、金屬工業中心進駐，中油已編列工程預算，待循環經濟推動辦公室提供具體需求後，由中油發包興建。

經濟部次長何晉滄說，陳其邁市長非常重視中油土地未來規劃，希望開放給台積電供應鏈，經濟部園管局已與高市府成立專案小組，5月初會進一步討論產專區的檢討配置；高市府副秘書長王啟川表示，周邊有許多廠辦、企辦需求，建議先整合。

賴瑞隆則強調，高雄是石化重鎮，要求中油總部實質南遷，希望未來中油董事長、總經理能在中油南部企業大樓辦公，就近管理工安安全，他也要求兩周內成立台灣中油總部實質南遷推動小組。

對於中油興建南部企業大樓，是未來中油總部實質南遷的第一步嗎？中油副總羅博童表示，實際上中油105年就設籍在高雄，這段期間有數百名員工已進駐高雄或南北上班，像工安、環保、新工等單位，未來南部企業大樓完工後，中油會做階段性討論。

中油南部企業大樓完工模擬圖。（記者葛祐豪攝）

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