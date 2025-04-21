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美農民淪關稅犧牲「羔羊」中國瘋狂採購巴西黃豆240萬噸

2025/04/21 11:40

中國轉向巴西購買大量黃豆，精準打擊美國農業。（歐新社）中國轉向巴西購買大量黃豆，精準打擊美國農業。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中美貿易爭端正在重塑2024年價值超過120億美元的貿易，並將使拉丁美洲的種植者受益，美農民淪為川普關稅下的犧牲「羔羊」。《彭博》報導，中國進口商在幾天內大量採購240萬噸巴西黃豆，這幾乎是平均月採購量的3分之1。

《彭博》認為，一直以來，中國是美國農產品進口大國，2024年美國黃豆規模出口金額高達260億美元，當中的中國佔比高達49%，其次是墨西哥、日本和其他地區。

現今中國轉向巴西黃豆，其購買價格還比美國黃豆低了15%，此次的收購狂潮規模異常大且速度異常快，顯示了中國在黃豆進口策略上的重大轉變。

專家指出，中國在3月份對美國農產品加徵10%至15%關稅後，從巴西進口黃豆的速度持續加快，目前巴西已經取代美國，成為中國最大黃豆供應國。數據顯示，川普關稅導致美國​在中國黃豆市場市佔率從2016年的40%下降至2024年的21%，反之巴西的市佔率則上升至71%。

據報導，自從川普發動關稅戰後，美國黃豆農民一直處在擔憂之中。美國黃豆協會主席、肯塔基州農場主拉格蘭德（Caleb Ragland）表示，部分農場主正背負每月15萬美元（約新台幣487萬元）的大額虧損。他呼籲川普政府，不要讓美農民成為關稅戰中犧牲的羔羊。

分析師指出，川普在2018年實施關稅，美國農業在貿易戰期間損失超過270億美元（約新台幣8781億元），其中71%來自黃豆產業。當時《Forbes》曾報導，2019年時，因川普關稅導致美農場破產和美國農民自殺率上升。

當時​為緩解農民損失，美政府提供了超過280億美元（約新台幣9106.7億元）的補貼，但也同時加重了美政府財政負擔。

根據Epiq Bankruptcy Analytics 數據，今年迄今為止，美國已有88家的家庭農場或企業農場聲請破產，高於2024年同期的50家。專家分析，如果川普繼續維持其關稅政策，預計這一數字還將上升。

分析師認為，現今川普重返白宮，其​關稅政策再次衝擊美國黃豆出口，中國不再購買美國任何農產品，這對成千上萬的美農民和牧場主來說，又是一次沉重的打擊，當地黃豆農民收入減少、財務壓力加劇下，恐爆發美國農民破產潮。

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