特斯拉深陷品牌危機 分析師：馬斯克需做這1事挽救頹勢

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國電動車大廠特斯拉（Tesla）即將在週二（22日）公佈第1季財報，在近期銷售、股價表現持續低迷的情況下，分析師表示，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）必須離開政府，才能挽救特斯拉現在正面臨的品牌危機。

《彭博》報導，長期看多特斯拉的維德布什證券（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）週日（20日）在報告中表示，馬斯克需要離開政府，在政府效率部（DOGE）的問題上邁出重要的一步，重新回來「全職」擔任特斯拉的執行長。

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艾夫斯指出，特斯拉就是馬斯克，馬斯克就是特斯拉，任何認為馬斯克所造成的品牌損害並不是真實存在的人，花一些時間與美國、歐洲和亞洲的汽車買家交談後，將會有不同的想法。

由於馬斯克和美國總統川普（Donald Trump）的貿易政策點燃了品牌危機，艾夫斯在2週前將特斯拉的目標價大砍43％。艾夫斯也提到，在川普對中國實施高額關稅的影響下，特斯拉恐成為中國強烈反彈的目標，據統計，去年特斯拉在中國的收入，約佔總收入的5分之1以上。

川普上任後，馬斯克被任命領導新成立的政府效率部，負責推動削減聯邦政府成本，此舉激怒了特斯拉的關鍵客戶族群。艾夫斯表示，特斯拉現在已成為川普政府、政府效率部在全球的政治象徵。

艾夫斯點出，特斯拉的股價自政府效率部成立以來一直受到重創，公司第1季的交付數據非常糟糕，而且針對特斯拉的抗議行動仍在持續。艾夫斯預估，馬斯克透過政府效率部給公司品牌造成的損失，可能會導致特斯拉未來買家的需求永久減少15-20％。

自今年1月17日以來，特斯拉股價已跌逾43％。特斯拉即將在週二公佈最新業績，2025年銷售展望、自動駕駛進度和無人計程車網路計劃以及關稅將如何影響獲利等問題將是各界關注的焦點。

艾夫斯表示，自己仍看好特斯拉，維持「優於大盤」的評級，並稱特斯拉事未來幾年全球最具顛覆性的科技公司之一。但艾夫斯強調，特斯拉需要「最重要的資產」馬斯克全心回到公司。

艾夫斯指出，現在是一個分岔路口，如果馬斯克離開白宮，特斯拉的品牌形象可能面臨永久性的損失，但特斯拉最重要的資產、戰略思想加將回歸，擔任全職執行長；若是馬斯克選擇留在川普政府，對於特斯拉未來、品牌的損害只會不斷增加。

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