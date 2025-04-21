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股神菲特節儉生活 但建議3件事值得「揮霍」

2025/04/21 12:58

巴菲特一項鼓勵人們理性理財，但有些領域值得花錢。（資料照，美聯社）巴菲特一項鼓勵人們理性理財，但有些領域值得花錢。（資料照，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特（Warren Buffett）是全球最有錢的人之一，但一直以來生活節儉並不揮霍無度，他鼓勵人們理性理財，但建議有些領域值得花錢「揮霍」。據報導，巴菲特會在波克夏的股東大會或是給股東的信件裡，表達他對於投資的看法，認為有3件事情值得花錢去做，包括投資自己、有價值的股票以及負擔得起的房子。

據報導，巴菲特在2022年波克夏的股東大會上表示，迄今為止，最好的投資就是任何能夠提升自我的投資。」

FinlyWealth創辦人凱文·沙納扎里（Kevin Shahnazari）稱，巴菲特強調自我投資的重要性，經常提倡在教育和自我提升方面投入資金。而這一原則強調了，提升個人技能和知識可以在一生中帶來豐厚的回報，遠遠超過最初的成本。

此外，巴菲特曾在2008年波克夏公司的年度信中寫，「價格是你付出的、價值是你得到的」，他所指的是「根據公司的價值而不是股價進行投資」。

沙納扎里巴菲特的理念是鼓勵人們在進行重大購買時，優先考慮質量、而不是成本。透過投資優質的工具，更能提高效率，無論是購買一台高階的筆記本電腦或軟體，可望推升投資人取得成功」。

此外，巴菲特曾在在2010年波克夏公司的年度信中寫道，他做過的第三大最佳投資，就是「買房」。雖然這句話已有15年歷史，可能不再完全準確，但其背後的建議仍然適用。

儘管巴菲特名列全球10大富豪排名，並沒有因身價增加而不斷換房升級，現在居住房子已70年。巴菲特認為，「不要在房子上花費過多，但一定要買一套能負擔得起的房子」。

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