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美元指數摜破100下一步 美銀示警給最新看法

2025/04/21 11:34

美銀表示，在市場參與者看跌美元預期濃烈，創2006年5月以來最高水平，可能導致美指進一步下跌。（路透）美銀表示，在市場參與者看跌美元預期濃烈，創2006年5月以來最高水平，可能導致美指進一步下跌。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美元指數跌破100關卡，創2022年4月來新低後，週一美元指數持續下挫，觸及98.26，美銀表示，美元指數自去年10月來上躥下跳，全因川普1人，在其瘋狂關稅下，不僅資金大量流出美國，投機交易也大量做空美元，根據最新投資人調查報告顯示，市場參與者看跌美元預期濃烈，創2006年5月以來最高水平，可能導致美指進一步下跌。

外媒報導，在過去兩年多時間，美元指數多次觸及100附近的支撐位，但都沒有突破，此次美元指數輕鬆跌破100關口，下一步還能繼續跌麼？

美銀表示，美元指數的下跌，源自於川普政府的瘋狂關稅下，資金大量流出美國，美銀指出，由於川普反覆無常的貿易關稅政策，「美國例外論」迅速降溫，市場意識到川普正在摧毀過去幾十年的貿易體系，這導致美元信用急劇下降，所以大量資金流出美國，由於資金的流動，拋售美元浪潮興起，美元指數大幅下跌。

在過去十多年，大量外國資金流入到美國資本市場，主要投資了美國股票和債券市場。根據野村證券的報告，外國投資者持有的美國證券比例超過了35%。一旦龐大的外國資金流出美國資本市場，對美指的打壓可能會持續很長一段時間。

美銀進一步指出，過去支撐美元走強的一大因素就是美元利率高，許多參與者進行Carry交易，也就是藉入低利的非美貨幣，換成美元獲取高利息，這在日圓交易上非常明顯。

但近期外匯市場波動急遽增加，套利交易的一大前提是美元走強或是市場波動平穩。在美元下跌並且波動劇烈的環境下，套利交易無疑會遭受較大的損失，被迫平倉。所以我們看到，近期外匯市場走勢，跟利差走勢出現較大背離。

另外，我們看到大量投機資金在做空美指。根據CFTC持股報告，歐元和日圓的非商業淨部位均明顯增加，特別是日圓的做多部位非常集中，且屢創新高。

美銀最新的投資人調查報告顯示，市場參與者看跌美元預期濃烈，創2006年5月以來最高水平，可能導致美指進一步下跌。

不過，美銀指提醒，一旦外匯市場波動降低，Carry交易可能捲土重來，進而推高美指，美銀指出，上週川普的關稅消息終於平靜下來，外匯市場波動也急劇下降，同時選擇權波動率高位回落。美元兌日圓1個月期限隱含波動率，已從15%快速跌至12.5%。歐元兌美元1個月隱含波動率，也從12.6%跌至9.2%。

隨著美國通膨壓力加大，聯準會的年內首次降息可能要延後到下半年，這樣美元的高利率優勢依然存在，如果外匯市場繼續平穩，Carry交易可能再次興起，從而推動美元指數的上漲。

美銀認為，目前美元指數持續在100關卡下方，趨勢上美元仍是下跌態勢，但也要警覺反彈風險，交易上，傾向繼續做空美指，但若其反彈到100上方，立即平倉。

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