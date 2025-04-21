中國大打稀土戰 最大稀土企業獲利腰斬

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中美關稅戰持續升溫下，雙方在關鍵礦產領域的博弈也愈發激烈，不過，身為中國稀土行業指標企業「北方稀土集團」，2024年淨利出現腰斬，這不僅低於市場預期，也反映了全球稀土行業的深層挑戰。

業內人士分析，稀土「價格波動」是導致中國稀土兩大巨頭獲利下滑的重要原因。

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2025年以來，儘管稀土產品基本有所回暖，但出口管制導致海外市場需求不確定性增加，國內稀土價格未能持續上漲。此外，國內稀土行業長期存在產能過剩、競爭無序等問題，進一步壓縮了企業的利潤空間。

據報導，一直以來，中國政府對於稀土動向深受市場注目，日前再對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項等稀土金屬及稀土磁鐵實施出口管制，引發全球供應鏈震動。

專家分析，中國出口管制關鍵金屬礦產，可能刺激美國及其盟友更快、更強硬地推進稀土自給自足計劃，從而削弱中國在全球稀土市場的長期主導地位。在中國管制措施的舉措下，另一面恐導致中國稀土企業失去部分海外市場市佔，加劇該行業困境。

北方稀土集團為中國稀土行業的龍頭企業，2024年營收為329.66億元人民幣（約新台幣1468.7億元）、年降1.58%，但歸母淨利潤10.04億元人民幣（約新台幣44.73億元）、年減57.64%。

北方稀土是全球最大稀土企業集團，隸屬於內蒙古國企包頭鋼鐵集團，擁有完整的稀土產業鏈，從礦山開採到冶煉分離，產品廣泛應用於新能源、電子、汽車等領域。

分析師指出，北方稀土的主要客戶為國內外大型企業，包括比亞迪、寧德時代、特斯拉等。因此，北方稀土的業績變動，對全球稀土供應鏈具有重要影響。

與此同時，中國稀土集團的處境則更為嚴峻，預計2024年淨利潤將虧損2.67億元人民幣（約新台幣11.89億元）至3.57億元人民幣（約新台幣15.9億元），相比上一年度的盈利狀態大幅惡化。根據財報，該集團2023年淨利潤4.18億元（約新台幣18.62億元）、年降45.66%。

專家指出，中國這2家稀土巨頭的業績滑坡，凸顯了中國稀土產業在關稅戰與出口管制背景下面臨的多重挑戰。

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