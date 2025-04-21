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川普：「擁有黃金者制定規則」金價一舉突破3370美元天價

2025/04/21 08:49

金價突破3370美元再刷天價！川普語出驚人「1句話」狂飆逾43美元（彭博）金價突破3370美元再刷天價！川普語出驚人「1句話」狂飆逾43美元（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金最強助攻手來了，川普突然語出驚人在x平台上表示，「談判與成功的黃金法則：擁有黃金者制定規則」，即誰有黃金誰佔主導，此話1出，激勵週一亞洲交易時段金價飆漲，每盎司漲逾43美元，突破3370美元再創新天價。

外媒報導，受川普言論影響，週一現貨黃金價格應聲高開，金價大漲突破3370美元，刷新天價，觸及3370.76美元，飆漲逾43美元，與此同時，美元指數跌破99關卡，觸及98.54，為2022年4月以來首次。

川普在其社交媒體平臺Truth Social發表有關談判的感悟，稱「談判與成功的黃金法則：擁有黃金者制定規則」，即誰有黃金誰佔主導。

考慮到此前川普在社交媒體上關於股票的喊話導致的市場波動，這則關於黃金的帖子耐人尋味。

此外，川普還表示，批評關稅的商人不擅長商業，但真正不擅長的是政治。他們不理解也沒有意識到我是美國資本主義有史以來最好的朋友！

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