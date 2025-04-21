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美股警鐘大響！花旗等10家投行集體下修目標價 S&P500最悲觀砍至4450點

2025/04/21 08:23

花旗等10家投行集體撕報告，標普500指數最悲觀砍至4450點（路透）花旗等10家投行集體撕報告，標普500指數最悲觀砍至4450點（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到美國總統川普關稅政策衝擊，美股近期劇烈下跌，美銀、摩根大通等10家頂級投行集體撕報告下砍標普500年底目標價，平均目標點位從年初的6500點降至6012點，最悲觀甚至看到4450點。

外媒報導，一紙關稅政策，吹冷市場信心，從4月2日川普宣佈將對所有國家徵收10%的“基準關稅”，並追加對等關稅，引爆市場，標普500從2月19日的歷史高點一路回撤近14%。

在這場風暴後的短短兩週內，摩根大通、美國銀行、花旗、Evercore ISI等10家頂級投行集體下調了標普500年終目標點位。

年初，市場普遍預期指數將在2025年突破6500點，如今最新預測平均值僅6012點。甚至有分析師大膽預測，年末可能跌至4450點，距離目前點位仍有15%的下跌空間。

若以華爾街最新平均預測的6012點計算，以去年底收盤的5881.63點為基準，全年漲幅預計僅約2.2%，遠低於過去兩年超過20%的漲幅。

花旗策略師Scott Chronert在報告中寫道，年初市場對『金髮女孩經濟』軟著陸的期待，如今已經被徹底的不確定性所取代。美國股市近期的劇烈下跌，可能成為首次由美國總統政策直接觸發的熊市。

花旗將年終目標從6500點降至5800點，同時花旗將2025年每股盈餘預期從270美元下調至255美元，略低於市場平均預期262美元。

摩根大通則在4月7日將其「基準預期」從6500點下調至5200點，並假設「部分」關稅能夠得到緩解。

BCA研究機構的首席分析師Peter Berezin給出的今年標普500指數目標是所有接受彭博調查的分析師中最低的，他在2月中旬就預測該指數年末可能跌至4450點，距離當前點位仍有15%的下跌空間。他在3月初表示，美國經濟可能在未來3個月內陷入衰退。

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