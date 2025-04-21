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面對關稅極端行為！巴菲特：只要做1件事 波動越大賺越多

2025/04/21 13:11

股神巴菲特表示，股市是為服務你，而不是給你指點，在劇烈波動時間，只要保持冷靜，你將獲得回報。（路透）股神巴菲特表示，股市是為服務你，而不是給你指點，在劇烈波動時間，只要保持冷靜，你將獲得回報。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅政策，引爆美股一度跌逾20%，進入熊市，面對市場極端行為下，股神巴菲特曾表示，股市是為服務你，而不是給你指點，在劇烈波動時間，只要保持冷靜，你將獲得回報，尤其當市場波動性越高時，就會賺到更多的錢。

CNBC報導，巴菲特曾經對1974年由通膨上升、石油危機和圍繞水門事件醜聞的政治不穩定推動的戲劇性市場暴跌，提出了他的看法。

1974年底，隨著股市跌入惡性熊市，道瓊指數腰斬，從1972年的峰值下跌了52%，隨著時間的推移，這對那些保持頭腦清醒的人來說非常好，巴菲特在1997年的波克夏年會上說。

當前的市場動蕩是由川普總統推出關稅政策所引發的，道瓊指數自1896年首次計算平均值以來首次連續下跌1500點，且本月早些時候，S&P 500短暫從歷史高點跌逾20%進入熊市，然後稍微反彈。

巴菲特可能會在2週後波克夏年會上，透露他的市場前景。如果以史為鑒，巴菲特可能會透露他利用低迷的價格尋找便宜貨。

他在1997年曾說，股票市場是為了服務你，而不是給你指點，這是擁有1家好企業和擺脫市場上可能存在的風險關鍵。

巴菲特有充足的現金可供部署，波克夏現金部位在2024年底飆升至3340億美元（約新台幣10.85兆），創下歷史新高，約佔總資產的30%。

在過去的1年裡，巴菲特轉為積極的防禦性，拋售了蘋果與美銀2大持股，巴菲特指出，股市的波動性是平均每天半個百分點、每天4分之1百分點，還是每天5%，對我們來說沒有任何區別，事實上，如果波動性更高，我們會賺更多的錢，因為這會在市場上造成更多的錯誤。

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