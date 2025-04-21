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美國關稅戰普發現金因應？ 行政院：持續滾動式調整支持方案

2025/04/21 07:18

對於因應美國關稅戰是否普發現金？政院人士表示，各國產業結構與台灣不盡相同，受影響的狀況與程度與台灣也無法比擬，政府會持續滾動式調整支持方案。 （資料照）對於因應美國關稅戰是否普發現金？政院人士表示，各國產業結構與台灣不盡相同，受影響的狀況與程度與台灣也無法比擬，政府會持續滾動式調整支持方案。 （資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國實施對等關稅政策影響全球景氣，澳門政府宣布維持現金分享措施，日本政府一度計畫發給每位國民五萬日圓，但未獲支持喊卡。被問到台灣是否跟進？行政院人士表示，各國產業結構與台灣不盡相同，受影響的狀況與程度與台灣也無法比擬，政府會持續滾動式調整支持方案。

政院人士指出，台灣是出口導向國家，去（2024）年台灣對美國出口金額是1114億美元，占全體出口總額的23.4%，而美國也是台灣重要的農產貿易夥伴，去年美國也是我國第一大的海外市場，我國銷往美國的農產品出口值約8.9億美元，我國有17.6%的出口農產品外銷至美國，這次川普對等關稅受到直接影響的也是相關出口美國產業鏈。

政院人士表示，面對美國關稅政策以及後續的發展，行政團隊會持續兩路並進，政府制定了「9大面向、20項措施」方案，第一時間支持廠商、農民以及勞工，近日持續進行產業之旅、納入第一線業者的建議，持續滾動式調整支持方案；除此之外，政府會積極推進與美方溝通談判，爭取我國產業最大利益，確保我國產業的公平競爭地位，確保公平互利的合作關係。

政院人士強調，各國產業結構與台灣不盡相同，受影響的狀況與程度與台灣也無法比擬，政府會持續滾動式調整支持方案，也會透過各種管道與形式讓受影響的業者瞭解方案的內容，讓受到影響的業者能夠得到最即時的支持。

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