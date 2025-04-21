880億元支持方案申請辦法今公布 間接受美國關稅影響也可申請

行政院提出880億元「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，今（21）日將公布申請辦法。（資料照，行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院提出880億元「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，今（21日）將公布申請辦法，其中產業金融支持多項措施，原條件單月營收需衰退15％才能申請，放寬為一年營收較前期或前6個月衰退10%，而原規定需有對美出口有3年實績，則改以間接或直接受美國增加關稅影響。

為廣納各界意見，880億元的產業支持方案延至今天公布，經濟部、財政部、農業部與勞動部等部會在中午前，將把20項措施的申請條件、時程、流程與相關辦法，報行政院長卓榮泰核定後，預計下午由各部會宣布。至於特別條例則將在24日的行政院通過後，送立法院審查。

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經濟部的支持方案網站，昨天一度貼出更新後的最新方案，對於外界關心的「中小微企業貸款加碼」申請資格，包括：符合中小微企業登記，間接或直接受美國增加關稅影響；一年營收較前期或前6個月衰退10%；但昨晚約8點多，包括「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業貸款加碼」網站關閉並貼出公告，「因應方案細項措施將於114年4月21日下午更新公布」。

880億元的預算分配，包括貿易融資利息減碼120億元、輸出保費優惠20億元、外銷貸款優惠保證加碼60億元、中小微企業貸款加碼50億元、研發轉型補助200億元、爭取海外訂單100億元、勞動部安定就業150億元，此外，農業部的農業貸款利率加碼、擴大國內及海外行銷等共180億元。

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