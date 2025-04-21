父母贈與子女 選對時機可享688萬免稅額

高雄國稅局表示，父母於子女婚嫁時贈與財物，不超過100萬元不計入贈與總額。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部高雄國稅局表示，根據「遺贈稅法」規定，父母於子女婚嫁時所贈與的財物，總金額不超過100萬元，不計入贈與總額。父母每年除了各自贈與免稅額244萬元外，於子女結婚前後，還可以各自贈與結婚子女財物100萬元，免課徵贈與稅；換言之，子女結婚時，父母合計贈與688萬元仍可免稅。

舉例說明，王先生的女兒於2024年6月結婚，若王先生夫妻在2024年度無其他贈與，於女兒結婚時，王先生贈與禮金350萬元，王太太贈與禮金344萬元，則王太太無須繳納贈與稅（婚嫁贈與不計入贈與總額100萬+贈與免稅額244萬=344萬）；王先生須繳納贈與稅6000元〔（350萬-244萬-100萬元）× 10%=6000元〕。

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高雄國稅局提醒，只要在子女結婚登記日前後6個月內，父母各自因子女婚嫁贈與財物100萬元內，可不計入贈與總額合法節稅。若婚嫁贈與禮金超過100萬元部分，加計當年度其他贈與，未超過贈與稅免稅額，可以免辦理贈與稅申報，但須保存相關資金流程資料（如贈與人及受贈人雙方存摺或定存單影本等），供日後稽徵機關據以核認為子女婚嫁時的贈與。

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