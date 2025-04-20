關稅衝擊倖存者！花旗指出這產業仍具有吸引力

花旗恢復對美國廣告巨頭宏盟集團（Omnicom Group）的評級。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普發動的關稅貿易戰下，各行業面對極大的衝擊，花旗表示，即使新關稅拖累消費者支出，美國廣告產業仍具有吸引力。

花旗恢復對美國廣告巨頭宏盟集團（Omnicom Group）和Interpublic Group的評級，並給予「買入」評級。花旗預計，2025年美國廣告支出，將比關稅實施前估計低約6%，預計2026年將低5%。

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儘管花旗認為美國關稅會透過降低家庭淨資產間接損害消費者支出和廣告，但它指出，這兩家機構在海外的收入佔了相當大的份額，這有助於緩解打擊。

不過，花旗仍將兩家公司的營收預測均下調3%，目前預計2025年Omnicom Group有機成長率1%，而Interpublic的有機成長率將下降3.5%，低於公司指引和華爾街的預期。

花旗預計，宏盟與IPG合併後，在7.5億美元已確定的成本節約的支持下，2026年調整後每股收益可達8.26美元，2027年將增至9.42美元。

根據交易轉換條款，花旗維持對Omnicom 103美元的目標價和對Interpublic 35美元的目標價。花旗還預計合併後的公司將受益於數據、數位平台和行銷技術等領域的規模擴大和能力增強。

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