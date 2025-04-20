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搖錢樹！Costco自有品牌價值高達2.8兆

2025/04/20 21:07

Costco自有品牌-柯克蘭（Kirkland Signature）。（彭博）Costco自有品牌-柯克蘭（Kirkland Signature）。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場Costco自有品牌-柯克蘭（Kirkland Signature）價值有多驚人？《華爾街日報》指出，柯克蘭價值高達860億美元（約台幣2.8兆），聯合創辦人辛尼加爾（Jim Sinegal）大讚柯克蘭對Costco非常重要，自己全身上下都用自有品牌。

辛尼加爾接受《華爾街日報》專訪，談及打造自有品牌的成功之道。他說，與共同創辦人布羅特曼 （Jeffrey Brotman） 創立Costco時，從Price Club汲取許多靈感，創業之初並沒有想過創立自有品牌。

直到看到一篇文章介紹自有品牌（Privat Label）及相關成本，從中發現很瘋狂（crazy）的事情，比如成本問題，基本商品下跌、成品卻上漲。辛尼加爾回憶，內部一開始對於推出自有品牌意願不高，後來參考英國及研究連鎖超市Tesco及Sainsbury's，看到他們對於自有品牌投入相當大的時間與精力，有了參考標準，我們也想試試。

至於要推出哪些自有品牌商品？辛尼加爾說，番茄醬、蛋黃醬等等都是選項，但是，這些並不是最成功的商品，而且很多時候不如願，消費者不感興趣，牛仔褲就是其中之一。不過，他自爆是柯克蘭的愛好者，鞋子、襪子、內衣、襯衫、眼鏡都是柯克蘭，笑稱自己是例外。

目前柯克蘭品項超過350種，佔零售總額的3分之1，辛尼加爾強調，柯克蘭與前三名產品或前四名產品並駕齊驅，對公司非常重要。

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