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蓋了17年沒完工 傳世界最高爛尾樓大復活

2025/04/20 19:19

中國天津117大廈至今已蓋了17年，被稱為世界最高爛尾樓。（圖取自中國社交平台）中國天津117大廈至今已蓋了17年，被稱為世界最高爛尾樓。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國天津117大廈至今已蓋了17年，被稱為世界最高爛尾樓。中媒指出，這棟大樓已獲得新的施工許可，可望於4月30日復工，由高銀地產（天津）公司負責建設，預計2027年4月30日完工。

中國《每日經濟新聞》報導，天津117大廈結構高度達596.5公尺，地上總建築面積約200萬平方公尺，預計總投資90億至100億美元（約台幣2925億至3250億）。2008年9月10日正式開工，花了4年完成地下室施工；2012年開始主塔建造，耗時3年。

到了2015年9月8日結構封頂後，負責建設的開發商無法償還貸款，資金斷鏈後導致工期停滯至今。

報導稱，天津117大樓已獲得新的施工許可，計劃於4月30日復工，復工的項目包含117塔樓，地上面積36萬9380平方公尺，地上層數117層，以及商業廊區域的西裙樓和東裙樓。由高銀地產（天津）公司負責建設，預計2027年4月30日完工。

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