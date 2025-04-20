晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普經濟議題支持率創新低 近7成CEO不認同關稅政策

2025/04/20 18:57

美國民調顯示，民眾對川普經濟議題的支持率創下總統任內新低，對川普關稅、通膨等處理方式的不滿攀升。（路透）美國民調顯示，民眾對川普經濟議題的支持率創下總統任內新低，對川普關稅、通膨等處理方式的不滿攀升。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國財經新聞頻道《CNBC》19日發布的最新調查顯示，美國民眾對總統川普處理關稅、通貨膨脹和政府支出的方式愈發不滿，對「川普經濟學」的支持率創下其總統生涯的新低紀錄，美國民眾普遍認為經濟將比2023年以來的任何時候都更糟糕。此外，美國商業雜誌《執行長》的民調顯示，近7成的企業執行長不認同川普向全球開徵關稅。

CNBC在本月9至13日對1000名美國民眾的調查結果顯示，在總統執政表現方面，44％認可川普，51％不認可，略優於CNBC在川普2020年卸任前的最終調查。

不過，川普再次執政為美國經濟帶來的樂觀情緒已消失，對川普經濟政策的支持率僅43％，不支持率55％，為CNBC在川普任期內針對經濟議題所做的民調中，不支持率首度高於支持率。

進一步來看，共和黨人仍堅定支持川普，但民主黨人對其經濟施政的淨支持率為負90個百分點，比他首次執政的平均支持率低30％，獨立選民的支持度也下降23％。至於助川普勝選的藍領階級，仍正面看待川普處理經濟問題的方式，但不支持率也比首任飆升14％。

簡言之，川普目前僅說服基本盤相信他的經濟政策有利於國家，49％民眾認為未來1年經濟會更糟，是2023年以來最悲觀的結果。

川普在關稅議題上也處於劣勢。49％的受訪者反對全面徵收關稅，僅35％支持，多數人認為關稅對美國勞工、通膨及整體經濟皆不利。值得注意的是，共和黨人對川普關稅政策的支持率為59％，比他們對川普總統表現的支持率低20％，顯見川普在關稅方面失去部分共和黨人信任。在所有議題中，通膨是川普的民調表現最差的項目，僅37％支持，高達60％不支持。

在聯邦政府支出上，51％美國民眾不支持川普，45％支持；在外交政策方面，53％不支持，42％支持。對於股市的看法也比過去2年都更加悲觀，53％認為現在不是投資的好時機，僅38％認為現在適合投資，與川普甫當選時的股市樂觀情緒形成強烈對比。移民政策則是川普最受肯定的項目，53％支持他處理美墨邊境的方式，41％反對；在遣返非法移民方面，52％表達支持，45％反對。

另一方面，《執行長》雜誌本月8至10日對329位企業執行長進行調查發現，67％不同意川普的關稅政策，76％坦言對進口商品大規模徵稅將損害其商業利益。調查結果也顯示，商業市場信心處於2020年武漢肺炎疫情爆發以來的最低水準。調查以1至10分為標準，1代表「差」，10代表「優」，逾300名執行長對當前商業環境的評分為4.6分，低於3月的5分。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財