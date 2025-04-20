川普經濟議題支持率創新低 近7成CEO不認同關稅政策

美國民調顯示，民眾對川普經濟議題的支持率創下總統任內新低，對川普關稅、通膨等處理方式的不滿攀升。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國財經新聞頻道《CNBC》19日發布的最新調查顯示，美國民眾對總統川普處理關稅、通貨膨脹和政府支出的方式愈發不滿，對「川普經濟學」的支持率創下其總統生涯的新低紀錄，美國民眾普遍認為經濟將比2023年以來的任何時候都更糟糕。此外，美國商業雜誌《執行長》的民調顯示，近7成的企業執行長不認同川普向全球開徵關稅。

CNBC在本月9至13日對1000名美國民眾的調查結果顯示，在總統執政表現方面，44％認可川普，51％不認可，略優於CNBC在川普2020年卸任前的最終調查。

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不過，川普再次執政為美國經濟帶來的樂觀情緒已消失，對川普經濟政策的支持率僅43％，不支持率55％，為CNBC在川普任期內針對經濟議題所做的民調中，不支持率首度高於支持率。

進一步來看，共和黨人仍堅定支持川普，但民主黨人對其經濟施政的淨支持率為負90個百分點，比他首次執政的平均支持率低30％，獨立選民的支持度也下降23％。至於助川普勝選的藍領階級，仍正面看待川普處理經濟問題的方式，但不支持率也比首任飆升14％。

簡言之，川普目前僅說服基本盤相信他的經濟政策有利於國家，49％民眾認為未來1年經濟會更糟，是2023年以來最悲觀的結果。

川普在關稅議題上也處於劣勢。49％的受訪者反對全面徵收關稅，僅35％支持，多數人認為關稅對美國勞工、通膨及整體經濟皆不利。值得注意的是，共和黨人對川普關稅政策的支持率為59％，比他們對川普總統表現的支持率低20％，顯見川普在關稅方面失去部分共和黨人信任。在所有議題中，通膨是川普的民調表現最差的項目，僅37％支持，高達60％不支持。

在聯邦政府支出上，51％美國民眾不支持川普，45％支持；在外交政策方面，53％不支持，42％支持。對於股市的看法也比過去2年都更加悲觀，53％認為現在不是投資的好時機，僅38％認為現在適合投資，與川普甫當選時的股市樂觀情緒形成強烈對比。移民政策則是川普最受肯定的項目，53％支持他處理美墨邊境的方式，41％反對；在遣返非法移民方面，52％表達支持，45％反對。

另一方面，《執行長》雜誌本月8至10日對329位企業執行長進行調查發現，67％不同意川普的關稅政策，76％坦言對進口商品大規模徵稅將損害其商業利益。調查結果也顯示，商業市場信心處於2020年武漢肺炎疫情爆發以來的最低水準。調查以1至10分為標準，1代表「差」，10代表「優」，逾300名執行長對當前商業環境的評分為4.6分，低於3月的5分。

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