晶片市場博弈看關鍵「棋子」 專家評美中輸贏面

美國川普政府試圖阻止具有戰略意義的晶片出口到中國，專家表示，這項舉措可能適得其反，刺激中國企業創新。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府試圖阻止具有戰略意義的晶片出口到中國，專家表示，這項舉措可能適得其反，刺激中國企業的創新，從而幫助中國搶佔全球半導體市場。輝達則是美國與中國博弈中最重要的「棋子」。

J. Gold聯合公司首席分析師傑克·戈爾德（Jack Gold）表示：實際情況是，美國政府目前正在給予中國一個巨大的勝利，因為中國正試圖發展自己的晶片業務。

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他警告：一旦中國具備競爭力，他們就會開始在世界各地銷售，人們就會購買他們的晶片。他補充說，當這種情況發生時，美國晶片製造商將很難奪回失去的市場佔額。

獨立科技分析師恩德勒（Rob Enderle）預測，中國晶片製造商可能由科技巨頭華為引領，將加大力度搶佔市場領先地位。

恩德勒在談到美國收緊出口規定時表示：這對中國來說將是天賜之物，因為中國正在大力發展自己的微處理器業務。

川普的關稅疏遠盟友，增加了他們向中國購買晶片的動機。恩德勒表示：總體而言，這將為美國企業的競爭力帶來真正的問題。

矽谷半導體明星輝達及其美國競爭對手超微半導體本周向監管機構通報稱，美國對中國出口半導體的新許可要求，將給這兩家公司帶來巨大的財務打擊。

根據提交給美國證券交易委員會的文件，輝達預計新規將使其損失55億美元，而超微則預測晶片新禁令可能會使公司利潤損失高達8億美元。

輝達本質上為中國市場開發H20晶片，旨在最大限度地提高性能，同時滿足先前的美國出口規則，但新的許可要求構成了障礙。

超微在文件中表示，美國新的出口管制措施適用其MI308 GPU，該產品專為遊戲和人工智慧等高效能應用而設計。該公司指出，不能保證一定會獲得向中國銷售的許可證。

韋德布希證券分析師丹艾夫斯（Dan Ives）在給投資者的報告中表示：輝達是這場（美國）與中國博弈中最重要的棋子之一。他警告稱，晶片戰爭尚未結束，預計「雙方將會展開更多攻勢」。





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