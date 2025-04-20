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這家人氣店1年348 天不營業 外媒揭開神秘面紗

2025/04/20 18:33

丹麥波恩霍姆島人氣陶瓷店 Lov i Listed。（圖取官網）丹麥波恩霍姆島人氣陶瓷店 Lov i Listed。（圖取官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕對於很多店家老闆來說，巴不得天天營業，賺錢不嫌多。丹麥人氣陶瓷店 Lov i Listed老闆羅夫（Torben Lov）卻不這麼想，1年有348天不營業，也沒有網購，讓許多從世界各地前來朝聖的粉絲超級失望，一位德國餐廳老闆足足等了5年多才買到。

《華爾街日報》報導，丹麥波恩霍姆島人氣陶瓷店 Lov i Listed，一年 348 天不營業，沒有網路商店，下午 2 點以後也不營業。這家陶瓷店推出的餐具需求量非常大，Lov i Listed 有一份長達數年的等候名單。在某些情況下，排名靠前的客戶需要等待數年才能獲得下訂單的特權。

在 Instagram 上，有關商店營業時間的PO文評論區充滿失望的粉絲，一位女士寫道：「這是她第三次來到該島，也是第三次失敗的嘗試」。

報導稱，Lov i Listed 的陶瓷製品已成身份象徵，歸功於地理位置、與米其林星級廚師的關鍵聯盟，再加上老闆拒絕跟上不斷飆升的需求。Lov i Listed 成為旅遊景點，連老闆羅夫 （Torben Lov）都深感驚訝。

丹麥波恩霍姆島人氣陶瓷店 Lov i Listed老闆羅夫（Torben Lov）。（圖取自官網）丹麥波恩霍姆島人氣陶瓷店 Lov i Listed老闆羅夫（Torben Lov）。（圖取自官網）

這位 73 歲的長者在波恩霍姆島長大，並在當地完成陶瓷學徒生涯。他和 68 歲的妻子蘇珊娜（Susanne Lov ） 於 2002 年創立 Lov i Listed，當時推出的是一套餐具，由 20 個簡單的餐具和 5 種顏色組成。他在自己簡陋的工作室裡，用老式的金屬砝碼、手寫的筆記等製作盤子。

陶瓷店的餐具價格並沒有不合理，盤子的價格介於 30 美元到 75 美元（約台幣975至2437元）之間；一個鹽罐售價 17 美元（約台幣552元）。儘管不是美國名牌West Elm，也不是有瓷器界的法拉利之稱的義大利品牌 Ginori，但那些已經擁有一套 Lov i Listed餐具的人，似乎不願意放棄。

為了滿足訂單需求，羅夫曾多次嘗試想僱用工人來提高產量，卻從來沒有人達到他的標準。羅夫聳聳肩說，有些事情需要時間。

德國餐廳老闆舒伯特（Schubert）曾試圖去拜訪 Lov i Listed，正如預料，並沒有營業。後來，他試圖親自聯繫羅夫和蘇珊娜，被告知他們太忙，無法接受新的訂單。

終於在舒伯特首度前往波恩霍姆島上5年多後，收到蘇珊娜一封電子郵件，舒伯特仍然無法下訂單，但可以說明想要買什麼，蘇珊娜再評估看看有什麼可能。最終，舒伯特獲得一套餐具，包括盤子、碗和杯子共 26 件，花費約 1000 歐元（約台幣3.7萬），他說，「每一分錢都值得」。

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