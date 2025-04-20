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英財相：脫鉤中國經濟往來是「非常愚蠢做法」

2025/04/20 16:17

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）。（路透）英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）近日接受媒體訪問時表示，英國若是為迎合美國總統川普（Donald Trump），而減少與中國的經濟往來，將是「非常愚蠢的做法」。

綜合媒體報導，里夫斯近日接受《每日電訊報》採訪時表示，被問及是否願意為配合美國總統川普，降低與中國的互動時，里夫斯回答表示，中國是世界第2大經濟體，她認為不與中國接觸是非常愚蠢的，英國政府的立場就是保持開放。

里夫斯也在採訪時，表態支持中國快時尚電商平台「Shein」在倫敦證券交易所上市。儘管Shein目前面臨供應鏈透明度及勞工權益方面的批評，但里夫斯並不擔心，稱倫敦金融市場擁有嚴格的監管標準，會確保新上市公司符合規範。

除了Shein，里夫斯也歡迎從美國逃離的企業家來到英國發展。

報導指出，里夫斯將於下週前往美國華盛頓，期間里夫斯將與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）等美國官員舉行會談，並將與其他財政部長一起參加國際貨幣基金組織（IMF）的春季會議，希望能夠在幾週或幾個月內達成對英國的關稅削減協議。

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