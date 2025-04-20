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價差81倍！彰化標售7筆縣有地 最貴1億、最便宜147萬

2025/04/20 15:28

彰化縣政府將標售位處彰化市中心南郭段南郭小段248-51地號的住宅地，地段誘人。（圖縣府提供）彰化縣政府將標售位處彰化市中心南郭段南郭小段248-51地號的住宅地，地段誘人。（圖縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府公告今年（2025年）第1次縣有非公用房地標售案，將於5月5日上午10時開標，總計釋出7筆住宅區土地，底價從147萬505元到1億1898萬2160元不等，標售區域橫跨台中市清水區與彰化縣彰化市、埔心鄉。

縣府財政處表示，本次標售土地皆按現況標售與移轉，競標人應自行查勘現場，若土地上有地上物或地下物，得標人須自行負責處理。

標售中最吸睛的是台中市清水區槺榔段的第四種住宅區用地，面積達1494平方公尺（約452坪），底價高達1億1898萬2160元，是本次金額最高標的；而價格最低的一筆則位於彰化縣埔心鄉義民段住宅區土地，僅23平方公尺（約7坪），底價為147萬505元，雖然價格僅約一輛進口車，但因地上已有私人建物，潛藏風險較高，須由投標者自行評估。

此外，釋出的3筆彰化市區住宅地同樣引發關注，其中南郭小段248-51地號與1642建號住宅用地，位於博愛街巷弄，距離縣府大樓不遠，地段優越，面積103平方公尺（約31坪），底價約415萬元，預料成競標焦點。

彰化縣政府公告今年第1次縣有非公用房地標售案，7筆土地台中市清水區、彰化縣的彰化市與埔心鄉。（圖縣府提供）彰化縣政府公告今年第1次縣有非公用房地標售案，7筆土地台中市清水區、彰化縣的彰化市與埔心鄉。（圖縣府提供）

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