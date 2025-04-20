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今年出口雪崩15％！中國學者斷言：外貿產業面臨災難

2025/04/20 15:41

中國經濟學家向松祚估計，中國今年出口至少下降10%到15%。（翻攝自網路）中國經濟學家向松祚估計，中國今年出口至少下降10%到15%。（翻攝自網路）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中關稅戰白熱化，對中國出口貿易造成重創。曾因質疑中國GDP增長數字高估而被封殺的中國經濟學家向松祚，近日在一場演講中指出，就算最樂觀估計，中國今年出口將下降10%到15%。產能過剩的出口轉內銷，將掀起價格戰，問題的嚴峻程度超乎想像，真是生死存亡的挑戰。他形容這是一場「國運之爭」。

綜合外媒報導，向松祚曾擔任中國人民大學教授、中國人民大學國際貨幣研究所理事兼副所長，2019年曾因質疑中國GDP增長數字高估而被封殺。近日在網路流傳一場關於美中貿易戰的演講中，向松祚演講的要點包括：這次美國發起的對等關稅戰對中國製造業進行精準打擊、中國經濟的失衡等。

向松祚憂慮表示，「這真的是全球顛覆性的變化，我相信大量的出口企業會面臨非常災難性的挑戰，我用的是『災難性』這個詞。」

關稅戰對於中國出口企業造成極大衝擊，向松祚分析，中國的出口主要集中在廣東、浙江、江蘇、山東四省，這種痛苦會持續半年、一年，還是更久？中國經濟高速發展長期大量依賴出口，反過來看就是內需不足。中國與美國沒有談判的空間，所以必須思考中國經濟未來方向。

他認為，一些產能過剩的傳統製造業面臨非常嚴重的挑戰，特別是汽車相關產業。現在即便最樂觀的估計，中國今年出口將下降10%到15%。

向松祚說，除了汽車業外，機電產品、服裝鞋帽、小型家電，這些都是出口美國的主要品類，它們將遭受嚴重衝擊，甚至面臨歷史性的轉型。他警告，問題的嚴峻程度超乎想像。這些產業本來就過剩，如果出口再下滑，轉內銷那就是價格戰，真是生死存亡的挑戰。

向松祚將這場關稅戰定性為「國運之爭」，在此背景下，他提議，中國必須加快深化改革與完善監管，不能再以短期政策來應對結構性問題。短期政策雖可能發揮一時的作用，無法根本解決國家長遠發展的挑戰。

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