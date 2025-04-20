東京住宿變貴是「15飯店搞鬼」！ 定期密會涉價格壟斷 名單曝光

東京15家高級飯店，涉嫌價格壟斷，日本公平交易委員會已經開始調查。（示意圖，歐新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不少國人喜歡到日本旅遊，肯定都有發現，東京的飯店價格自疫情後價格居高不下，然而，有日媒揭露內幕，指出東京都內包括東京帝國飯店等15家高級飯店，被發現長期召開秘密會議，定期交換房價與經營資訊，涉及壟斷價格，涉嫌違反《反壟斷法》所禁止的「不當限制競爭」行為，日前，日本公正交易委員會已經開始進行調查。

據日本《每日新聞》報導，日本公平會決定，近期向在東京運營的15家高級飯店業者發出警告，因為它們涉嫌違反《反壟斷法》，他們每個月會召開名為「FR會」（Front Reservation）的會議，由各飯店輪流主辦，各家飯店在會議中會彼此交流內部經營資訊，包括客房入住率、每房平均單價、最新的預約情況等非公開的營業數據，這種資訊共享行為已持續數十年之久。

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報導指出，15家飯店包括：淺草豪景飯店、東京台場日航大飯店、東京京王廣場飯店、東京皇家王子公園塔大飯店、東京喜來登都飯店、東京大倉飯店、東急澀谷藍塔大飯店、東京第一飯店、東京帝國飯店、東京凱悅酒店、東京皇宮酒店、東京椿山莊酒店、東京新大谷酒店、大都會飯店、皇家公園飯店。

根據《反壟斷法》，企業之間若就價格等進行協議，將被視為「不當的交易限制」而遭禁止。在此次15家企業的會議中，業者之間交換了關於經營戰略與住宿費用設定等敏感且非公開的資訊，公平交易委員會判斷，這種行為可能導致為了提高或維持住宿價格的壟斷。

報導指出，在調查過程中，雖然發現有些飯店是參考其他業者的資訊來設定住宿價格，但並未確認到有集體漲價等行為。基於此，公平會未將其認定為價格壟斷，而是警告，旨在促使企業盡早改善情況。預計公平會已於15日左右將警告內容通知各家公司，並將在聽取各方意見後作出最終決定。

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