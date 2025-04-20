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逾期未繼承恐失財產！ 竹市逾2千筆土地未辦登記 最高價值3.9億

2025/04/20 13:40

竹市逾2千筆土地未辦登記，市府提醒盡速辦理。（市府提供）竹市逾2千筆土地未辦登記，市府提醒盡速辦理。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府日前公告114年度逾期未辦繼承登記不動產，共計有2122筆土地、99棟建物，公告現值合計超過37億元，其中單筆最高價值高達3.9億元，市府提醒，若未及時完成繼承登記，將影響財產處分及權利行使，呼籲繼承人儘速辦理，以保障自身權益。

市府地政處表示，依《土地法》第73條及第73條之1規定，繼承登記應自不動產所有權人死亡之日起6個月內辦理，超過期限逾1個月，處應納登記費額1倍罰鍰，最高達20倍。若超過1年未辦理繼承登記，將由地政機關清查後，於每年4月1日公告。公告期滿後若仍未完成繼承，該筆不動產將列冊管理15年；若列冊期間屆滿仍未辦理，將移請財政部國有財產署辦理公開標售，屆時繼承人將喪失處分及繼承權益。

地政處統計，今年度公告逾期未辦繼承登記計有551位被繼承人，2,122筆土地、99棟建物，土地持分總面積約26公頃，以114年度土地公告現值計算，土地總價值逾37億元，其中單筆最高的位於光埔重劃區，鄰近好市多精華地段，價值高達3.9億元。

地政處補充，截至今年3月底，全市累計逾期未辦繼承登記已列冊管理不動產，共有8389筆土地、324棟建物，公告現值合計逾66億元，提醒民眾若想查詢是否有長輩名下未辦繼承登記的不動產，可至地政處網站「線上服務」專區點選「未辦繼承查詢」來了解相關內容，歡迎多加利用。

地政處呼籲，依《民法》規定，繼承人均享有平等繼承權，不論性別、婚姻狀況，皆具相同法律地位。為保障個人財產權益，請尚未辦理繼承的民眾儘速洽詢各地政事務所，完成繼承登記，以免權益受損。

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