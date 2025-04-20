美中對話卡關內幕曝！美媒：川普「1堅持」 北京憂習被羞辱

美媒報導，川普（左）堅持與習近平（右）直接「一對一」進行談判。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕中美關稅戰仍針鋒相對，美國總統川普日前透露，美中雙方團隊正就關稅協議展開討論，預計「未來三到四週內」與北京達成協議。然而，美國政治新聞媒體《Politico》披露，川普與中國國家主席習近平針對貿易談判究竟是要兩人「親自出馬」或是「透過非正式渠道」仍喬不攏，因為川普堅持與習近平直接「一對一」談判，然而，北京可能對此抱持謹慎態度，因為擔心習近平可能會在談判中失去優勢或受到羞辱。這讓關稅達成協議的可能性看起來越來越小。

《Politico》指出，據2名前國務院高級官員和1名業內官員透露，川普不會授權白宮代表與北京的中國官員進行接觸。另外，美國參議院尚未通過川普提名駐中國大使人選，川普尚未任命任何人來領導與北京的會談；白宮並未與中國大使館聯繫展開討論。

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報導指出，由於缺乏實質的接觸，兩國之間的溝通陷入僵局，因此短期內要取得解決方案勢必面臨巨大挑戰。

曾在歐巴馬政府時期擔任白宮國安會中國、台灣及蒙古事務主任，現為布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）表示，「祕密溝通管道（backchannels）之所以行不通，是因為川普總統不希望它們發揮作用」，並表示「川普希望像對待俄羅斯總統普廷那樣，直接與習近平主席對談。我認為他不太想把自己的觀點傳達給別人。」

川普曾多次表示有興趣與習近平對話或會晤，以緩和貿易緊張局勢。但習近平似乎拒絕了這些提議。相反，習近平本週專注於號召東南亞國家加強與中國的關係，以反對美國的關稅。這種明顯的僵局讓白宮很不滿。

白宮新聞秘書Karoline Leavitt日前表示「川普總統已經明確表示，球在中國手裡。」

白宮表示，其官員正與北京當局保持密切聯繫，但沒有透露秘密外交是否是其戰略的一部分。

報導指出，北京可能對川普與習近平一對一對談的要求抱持謹慎態度，因為習近平可能會失去優勢，特別是如果川普把這次會晤變成一場公開鬧劇，習近平在公開會談中會失去優勢或受到羞辱。

不過，領導人之間的對話並不是達成協議的唯一途徑。受到雙方信任的非正式特使更有靈活度，他們的非官方身分將使這些官員在談判中擁有一定程度的靈活性和坦率，這可能有助於在高層官員會晤時，加快貿易談判。

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