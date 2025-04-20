全球化佈局面對貿易戰 汎瑋︰實施庫藏股

汎瑋材料透過全球化佈局面對貿易戰，宣布實施庫藏股。圖右為董事長李家旺。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕面對美國對等關稅政策，電子機能材料大廠汎瑋（6967） 表示，儘管面臨美中貿易戰延燒、全球關稅政策與經濟秩序變動等不確定性風險，但已提早佈局並持續與主要終端品牌客戶密切溝通訂單出貨節奏，積極因應外部環境變化，同時實施庫藏股，對今年營運持審慎樂觀態度。

汎瑋指出，今年泰國新廠投資落地、馬來西亞營運據點擴展、越南廠佈局持續優化，都是配合客戶生產基地的需求，建立起覆蓋亞太的彈性供應鏈體系，有效分散地緣政治風險，提升對客戶需求變化的即時應變能力。

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同時，面對高效能運算與生成式AI的應用逐步普及，帶動電動車、工業電腦與AIoT等新興領域的快速崛起，汎瑋將運用超過50項關鍵專利優勢，啟動「三箭齊發」成長策略，包含擴充全球產能、積極開拓新客戶、以及深化利基市場的差異化布局，對今年營運持審慎樂觀態度。

此外，爲維護股東權益及穩定市場信心，汎瑋也宣布自4月21日起6月20日將實施庫藏股，預計買回500張，買回總金額上限為5.17億元，買回價格區間31元～79元，未來亦可視情況將股份轉讓予員工，作為留才與激勵工具。

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