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彰化7年減債181億元！ 人均背債金額曝光 民眾憂減少建設

2025/04/20 11:56

不少民眾肯定縣府減債成效，但也有人擔心，債少了，建設和福利會不會也跟著縮水了。（記者張聰秋攝）不少民眾肯定縣府減債成效，但也有人擔心，債少了，建設和福利會不會也跟著縮水了。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府連續舉債31年，不過近年來債務明顯減少，還債成效浮現。根據縣府最新公布的債務資料，包含一年以下短債與一年以上長債合計僅剩76億元，較7年前高峰大減181億元，平均每人負擔債務約6000元。

對此，不少民眾肯定縣府財政努力，認為債減是好事，但也有人憂心，過去舉債是為了做建設、推福利，如今債少了，是否也意味著建設與福利跟著少了？希望縣府減少支出的同時也能讓建設與福利持續推進，城市才會進步。

彰化縣自1994年起開始舉債，債務逐年拉高，2018年前縣長魏明谷卸任時，債務衝到257億元，平均每人背債約1.8萬元，達到高峰。

王惠美上任沒多久就在2019年宣布棄辦2020年台灣燈會，也把彰化縣非法定社福預算最高的369重陽敬老禮金改推成排富條款，只讓列冊中低收入戶可續領，其他變成每人領1000元、百歲人瑞領1萬元，以此減少縣庫歲出，同時縮小活動規模、精簡人力、用代理兼任處長或副處長減少人事支出，多管齊下，終讓債務逐步下降。

財政處最近完成債務報告，至上月底（3月），縣庫總債務進一步減少，長債餘額剩70億元、短債餘額6億元，共計76億元未償債務，包含長債與短債比率距離公共債務法的上限警戒線，都還有很大的距離。

大家普遍肯定財政變得比較健康，努力還錢解決財務黑洞，是好的，但同時也希望該有的福利、建設還是要顧到，不要為了省錢就少做事，一旦城市發展停滯，就會加速人口流失。

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