川普批操縱匯率 石破茂：日本將堅守「公平原則」

日本首相石破茂今日表示，在與美國針對匯率問題展開談判時，日本將堅守「公平原則」。（路透）

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相石破茂今日表示，在與美國針對匯率問題展開談判時，日本將堅守「公平原則」，此一表態正值美日即將就貿易與貨幣政策展開緊張談判之際。

據路透報導，石破茂在記者會上回應美方可能要求提振日元的議題時指出：「在討論匯率問題時，我們將強調公平的重要性。」近期美國總統川普（Donald Trump）指控日本刻意壓低日元匯率，以圖強化出口競爭力，並稱這對美國企業構成不公平待遇。

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川普政府已對日本輸美商品加徵24%關稅，雖然相關措施已暫緩至7月初，但目前仍維持10%的普遍性關稅，並對日本汽車徵收高達25%的稅率，進一步加劇雙邊貿易緊張。為應對相關議題，日本財務大臣加藤勝信預定本週赴華盛頓，出席二十國集團（G20）財長會議，並計劃與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）舉行雙邊會談，針對貨幣政策進行深入磋商。

面對美方批評日本汽車市場設有非關稅壁壘，石破茂釋出可能讓步的訊號。根據《日經亞洲》報導，日本正考慮放寬汽車進口安全規定，作為談判的一部分。石破茂指出：「美日兩國在交通與安全法規上確有差異，這些需加以考慮。但我們也要確保日本的安全規定不會被解讀為不公平。」

此外，石破茂也透露，日本考慮擴大對美國能源，特別是液化天然氣（LNG）的投資。他指出，美國目前是日本第四大LNG出口國，未來可望進一步提升出口量，但前提是供應必須穩定。針對是否會利用日本所持逾1兆美元的美國國債作為談判籌碼，石破茂強調這涉及雙邊信任與全球經濟穩定。財務大臣加藤勝信本月稍早也已排除將美債作為談判工具的可能性。

隨著美日貿易談判一觸即發，日本一方面持續強調公平原則，另一方面在汽車與能源等議題上展現務實彈性，試圖在強硬與妥協間取得平衡，化解來自美方的壓力。

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