川普對等關稅恐讓德國損失10兆元、歐盟損失40兆元

美國總統川普本月2日拋出震撼彈，推出影響世界貿易格局之「對等關稅」措施。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕德國經濟研究所（German Economic Institute）日前發佈的研究報告顯示，美國總統川普（Donald Trump）對等關稅（Reciprocal Tariff）措施在未來4年內，可能將令德國損失2900億歐元（約新台幣10.72兆元）、歐盟損失1.1兆歐元（約新台幣40.69兆）。

綜合媒體報導，美國總統川普本月2日拋出震撼彈，推出影響世界貿易格局之「對等關稅」措施，全面性對各國課徵10%基礎關稅、針對與美國存在最大貿易逆差之國家，個別實施更高的對等關稅。

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德國經濟研究所18日發表研究報告，推測計算川普對等關稅措施在4年內，對德國造成的直接損失可能達到2000億歐元（約新台幣7.4兆元），相當於德國每年GDP的1.2%，若還加上報復性措施，估算德國經濟損失總額將擴大至2900億歐元。

除德國外，川普對等關稅措施也將重創歐盟經濟，對歐盟整體而言，4年累計損失可能高達1.1兆歐元。

報告指出，川普正在挑起一場將損害所有人利益的全球貿易戰，儘管目前暫停徵收關稅90天，但由此產生的不確定性，已對全球投資環境構成嚴重威脅，敦促歐盟應採取有力反制措施。

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