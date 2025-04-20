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10年後市價驚人？羅伯特清崎：比特幣逾百萬美元、黃金每盎司3萬

2025/04/20 09:36

羅伯特清崎（圖右）預測到2035年，比特幣價格將突破100萬美元，黃金達每盎司3萬美元。左為美國總統川普，圖為兩人2006年合影。（法新社資料照）羅伯特清崎（圖右）預測到2035年，比特幣價格將突破100萬美元，黃金達每盎司3萬美元。左為美國總統川普，圖為兩人2006年合影。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕近日連番發出末日預警的《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）週六（19日）再次建議人們投資比特幣、黃金和白銀，並預測到2035年，比特幣價格將突破100萬美元，黃金達每盎司3萬美元。

羅伯特清崎週六在社交平台X發文指出了幾個令他擔憂的趨勢，包括創紀錄的信用卡債務、飆升的美國國債、上升的失業率以及陷入困境的退休基金，羅伯特清崎認為上述趨勢都是美國正在陷入他所謂的「大蕭條」的跡象。

鑑於上述趨勢，羅伯特清崎表示難過，稱正如他在之前在X推文就提過，在其《富爸爸教你預見經濟大未來（Rich Dad’s Prophecy）》一書中，就警告過史上最大的股市崩盤即將來臨，而這場崩盤現在就發生了。除了《富爸爸教你預見經濟大未來》這本書外，他也在《富爸爸，菁英的大騙局（FAKE）》、《誰偷了我的養老金（Who Stole My Pension）》甚至《富爸爸窮爸爸》等書中，都有警告了即將到來的財務災難。

羅伯特清崎稱，那些聽從他警告的人今天過得很好，但他對那些沒有聽從警告的人感到擔憂。不過好消息是，這些人仍然可以做點什麼，甚至可能變得富有，非常富有。

羅伯特清崎表示，有在追他X的人都知道，他經常以「購買黃金、白銀和比特幣」作為文章結尾，有些人抱怨說他一遍又一遍地重複同樣的建議。但即便如此，他還是今天還是要再重複說一次，購買黃金、白銀和比特幣。

羅伯特清崎稱，那些今天願意採取行動的人，當崩盤真正來臨時，若能投資一枚比特幣，或一點黃金或白銀，可能會度過這場危機，甚至成為一個非常富有的人。

羅伯特清崎強調，現在採取行動還不算太晚，只要願意行動，但如果等到大崩盤之後，那就可能太遲了。

羅伯特清崎表示，正如他在之前的推文中所說，窮人之所以貧窮，是因為他們說和想的話都是貧窮的詞語，比如「我買不起」、「我會試試」和「我會等」，而言語變成了現實。

羅伯特清崎稱，如果一個窮人購買了幾盎司黃金或白銀，或者半個比特幣，他預測，一旦大蕭條結束，窮人可能會成為新的富人，並預測到2035年，一枚比特幣將超過100萬美元，黃金會達到每盎司3萬美元， 白銀則會到每枚3000美元，那將會是你這輩子最容易賺的錢。而那些因為恐懼而等待的人，可能是最大的失敗者。

羅伯特清崎稱，即將到來的大蕭條將導致數百萬人陷入貧困， 但也會讓少數勇於採取行動的人，擁有巨大財富與自由。

羅伯特清崎要人們不要浪費這次大崩盤的機會， 因此這可能是人生中最重要的一次機會，並鼓勵人們學習、研究、制定計劃，並採取行動去實現真正的財富，以及更重要的財務自由。

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