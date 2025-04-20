外國投資人持有美股、美債有多高？德銀揭驚人數字

全球持有美股、美債有多高？德銀數據顯示，外國投資者目前持有美債與美股高達25兆美元。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在川普關稅政策，引爆美國「股匯債」3殺，美元霸主地位面臨挑戰之際，德銀出具數據顯示，外國投資者目前持有美債與美股高達25兆美元（約新台幣815兆），10年來，增加2.57倍，德銀示警，一旦外國投資者美元資產配置持續向歷史水平轉變，美股與美元將面臨巨大下跌壓力。

外媒報導，外國對美國資產的擁有，在過去10年中大幅增長，其對市場的影響直到現在才逐漸清晰。

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德銀分析師深入研究相關數據，並警告稱，世界其他地區，尤其是歐洲，可能持有過大且潛在風險高的美股。

數據顯示，外國投資者目前持有7兆美元（約新台幣228.2兆）美國公債，和18兆美元（約新台幣586.8兆）股票。自2010年以來，這兩項分別增加了3兆美元（約新台幣97.8）和15兆美元（約新台幣489兆）。

關鍵點在於「驚人的90%可歸因於美國資產價值的增長，而非新增資金流入」。換句話說，外國投資組合對美國資產的比重增加，主要是因為美國市場的繁榮，而非投資者有意識地重新配置資產。

為了更清晰地了解風險情況，德銀轉向相對投資組合規模分析。在歐洲，2010年美國資產約佔總投資組合的5%，到2024年，這一比例已攀升至20%。在日本，這一比例從8%上升到16%。分析師表示，美國投資組合持有量在歐洲的佔比增加了４倍」，大部分變化集中在股票方面。

這種增長基本上與美國市場在全球的權重增加同步。隨著美國在全球股票和債券中的佔比增加，外國持有量也相應增加，在許多情況下是被動跟隨。

德銀提出了兩種解讀，較為樂觀的解讀是，外國投資者僅僅是被動跟隨了總體估值的上升，但更令人擔憂的解讀是，這使外國投資者，尤其是歐洲投資者，在其投資組合中相對於歷史水平持有過高的美國資產，特別是在通常不進行貨幣對沖的美國股票市場。

德銀指出，這種未對沖的風險，尤其是在股票方面，是１個關鍵的脆弱點。

關於貨幣對沖的數據很少，但報告指出，來自日本、瑞典和歐元區的可用數據表明，「對美國資產存量的直接未對沖外匯風險非常高」。

德銀表示，外國投資者美元配置持續向歷史正常水平轉變的潛力，可能產生巨大的負面美元流動。這種再平衡，如果實現，可能對美元和全球市場產生廣泛影響。

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