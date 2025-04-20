魏哲家：台積電今年將穩健成長 看好企業AI

魏哲家表示，台積電今年將穩健成長，看好企業AI（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電今年股東會年報出爐，董事長暨總裁魏哲家在致股東報告書中指出，儘管總體經濟的不確定性持續存在，台積電挾技術領先，預計今年對公司又會是穩健成長的一年，看好企業AI是另一個支持未來數年結構性趨勢的AI需求來源。台積電去年先進製程技術（7奈米及以下先進製程）營收佔比達69%，預估今年將上看達80%。

魏哲家表示，台積電去年晶圓出貨量達1290萬片12吋晶圓約當量，前一年年為1200萬片12吋晶圓約當量。先進製程技術（7奈米及以下先進製程）的銷售金額占整體晶圓銷售金額的69%，高於前一年的58%。預估今年將進一步達70%-80%。

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台積電第一季3奈米出貨量佔營收22%；5奈米佔比36%；7奈米佔15%。先進技術（定義為7奈米及更先進的技術）佔營收高達73%。

他估算，台積電去年提供288種不同的製程技術，為522個客戶生產1萬1878種不同產品。台積電占晶圓製造2.0產業產值的34%（晶圓製造2.0產業定義為所有邏輯晶圓製造、封裝、測試、光罩製作與其他），前一年為28%。

台積電去年全年合併營收為新台幣2兆8943億1千萬元，年增33.9%；稅後淨利為新台幣1兆1732億7千萬元，每股盈餘為新台幣45.25元，年增39.9%。營收與獲利皆創新高。

若以美元計算，台積電去年全年合併營收為900.8億美元，年增30%。毛利率為56.1%，年增1.7個百分點，營業利益率為45.7%，年增3.1個百分點，稅後淨利為365.2億美元，年增35.9%。現金股利配發總額為每股新台幣14元，前一年度每股新台幣11.25元。

魏哲家表示，進入2025年，儘管總體經濟的不確定性持續存在，台積電預期整體晶圓製造產業將維持溫和復甦；同時，預計今年對公司又會是穩健成長的一年，技術領先使台積電贏得業務，並進一步使客戶能在其終端市場上取得成功。

他認為，2025年，與AI相關的持續需求，周遭的一切事物變得更加智慧與互連，對節能運算的結構性需求將加速成長。我們正邁入一個AI賦能的世界，人工智慧不僅被運用在資料中心，未來也將應用在個人電腦（PC）、智慧型手機、汽車，甚至物聯網設備中。

魏哲家指出，AI也會有許多不同的形式，包括不限於生成式AI應用；例如ChatGPT便由於其易於使用和廣泛的潛在應用範圍，消費者已逐漸熟悉此類應用。

他強調，企業是AI需求的另一個驅動力，包括台積電在內的許多企業都正在使用AI來提高生產力、效率、速度和品質效益，以創造更多價值。作為在晶圓廠和研發營運中直接運用AI的公司，台積電正從對AI和機器學習的投資中，收穫實際的投資報酬利益，公司絕對不是世界上唯一這麼做的公司，因此，企業AI是另一個支持未來數年結構性趨勢的AI需求來源。

魏哲家認為，AI技術正在不斷發展，所使用的AI模型也越趨複雜，這需要更強大的半導體硬體支援。也正因如此，台積電技術平台的價值正在增加，因為客戶仰賴台積電以最高效和最具成本效益的方式，大規模提供最先進的製程和封裝技術。

他指出，透過技術領先、卓越製造和客戶信任的三位一體優勢，台積電可打造一廣泛的網絡來與所有IC創新者共同合作，使客戶能在他們的終端市場釋放創新。

魏哲家信心十足地表示，台積電身處在極佳位置，能以差異化技術應對5G、AI和HPC等產業大趨勢的成長。台積電作為全球最可靠且最有效的產能提供者，深刻體認到在全球半導體產業中所扮演的角色以及必須承擔的相應責任。公司將持續就技術與產能等方面進行投資，以支持客戶的成長，並確保股東能獲得可持續且穩健的投資回報。

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