次貸2.0浮出水面！新債王警告華爾街「最火生意」面臨完美風暴

新債王岡拉克警告，在華爾街私募市場資產套牢、市值高估，及流動性枯竭下，美國正面臨1場新的次貸危機。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Apollo（阿波羅）、Blackstone（黑石集團）和KKR等私募基金巨頭今年股價暴跌超20%，遠超標普500指數跌幅，隨著交易僵局持續，新債王岡拉克警告，在華爾街私募市場資產套牢、市值高估，及流動性枯竭下，美國正面臨1場新的次貸危機。

私募一度是華爾街最穩定的獲利引擎之一，如今阿波羅等3巨頭股價更已進入熊市。

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根據華爾街日報報道，在川普掀起關稅混亂之前，私募股權公司已經在出售其投資公司，並向投資者返還資金方面存在困難。而現在，經濟衰退擔憂和市場動盪，已使交易活動幾乎陷入停滯。

根據信用評級公司穆迪的分析，這些基金對投資者的未實現價值已達創紀錄水平，這使得這些公司更難募集新資金。

貝恩私募股權主席Hugh MacArthur表示，我們現在甚至還沒有陷入衰退，但我們已經處於一個極其具挑戰性的時刻。據他透露，這些公司持有創紀錄的2萬9000家價值3.6兆美元（約新台幣117兆）的公司，其中一半已持有5年或更長時間。客戶對新投資的意願降低，去年私募股權籌資減少了近25%。

即使是私募股權巨頭黑石集團也感受到了痛苦，根據華爾街日報報道，黑石在報告第1季度收益時表示，市場波動可能會導致北美機構投資者由於預期回報率降低，而"減緩決策過程"。雖然該公司還有其他快速成長的業務，包括私人貸款和私人財富管理，但其核心私募股權業務面臨嚴峻挑戰。

近日，新債王岡拉克警告，美國的「新次貸」風險正逐漸浮出水面，私募股權和私募信貸市場的風險被嚴重低估。他指出許多機構投資者甚至一些大型基金在面對市場波動時，發現自己因缺乏流動性而陷入困境。

岡拉克進一步揭露，私募市場的資產市值差異巨大，部分機構為了掩蓋真實情況，可能會高估資產價值，直到破產通知到來才不得不面對現實。這些問題表明，美國金融市場可能正面臨一場新的危機，其風險和規模甚至可能超過2008年的次貸危機。

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