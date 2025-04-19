Fed硬頸連遭川普批評！法央總裁：鮑爾是楷模、做了該做的事

歐洲央行決策者維勒魯瓦力挺鮑爾，認為川普對鮑爾的批評是錯的。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普18日再度批評聯準會（Fed）主席鮑爾，顯示他對鮑爾的不滿已達到頂點。他說，「如果我們有個了解自己在做什麼的聯準會主席，利率也將下降。他應該將利率降下來」。

川普向來主張制定貨幣政策的聯準會應降息，而在他發表上述言論時，白宮近日升高對鮑爾的攻擊。白宮經濟顧問哈塞特18日說，川普與其團隊正對是否能開除聯準會主席進行評估。鮑爾之前表示，依法他不能被開除，而且他無意在明年5月任期屆滿前去職。

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前一天川普在社群平台「真相社交」發文說，「鮑爾的停職再快都不夠快」，他還給鮑爾起綽號「慢郎中」（Too Late）並指控鮑爾，不降息是為了「搞政治」。

鮑爾16日演說指出，川普的關稅計畫恐短期推升通膨，對聯準會在維持充分就業與物價穩定的任務上面臨挑戰。他也說，聯準會將等待更多的明確性後，才會考慮調整政策立場，相關言論顯然激怒川普。

隨著川普表明對鮑爾的不滿，民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）警告，開除聯準會主席恐嚴重打擊美國金融市場。她說，「如果鮑爾能被美國總統開除，美國市場將崩潰」。

歐洲央行管理委員會成員兼法國央行總裁維勒魯瓦（Francois Villeroy de Galhau），18日讚揚鮑爾是一名模範央行總裁，他對美國經濟的真相直言不諱，同時不向政治壓力低頭。

他說，「鮑爾做的每件事都令人欽佩地展現了一位央行總裁應該做的事；央行總裁必須獨立說出真相，這就是他的作為，我向他的專業與勇氣致敬」。

維勒魯瓦也說，川普對鮑爾利率立場的批評是錯的。歐洲央行16日降息，為一年來第7度降息。對此，川普讚揚歐央快速降息，並以此批評鮑爾總是行動遲緩，老是做錯事。

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