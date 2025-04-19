克魯曼警告：「川普化」的聯準會 將招致經濟災難

克魯曼警告，「川普化」的聯準會令人恐懼。（歐新社檔案照）

〔編譯魏國金／台北報導〕諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）警告，聯準會（Fed）貨幣政策的推行無須透過繁瑣的立法程序，過程簡易，因此切莫給予濫權者容易濫用的權力，一個「川普化的」（Trumpified）的聯準會將為美國經濟帶來災難。

克魯曼在標題「為何應恐懼川普化的聯準會」的文章中，以1982年至1984年的美國為例指出，1982年多數時間，美國經濟黯淡。就業跌跌不休，尤其是製造業，12月失業率高達10.8%（今年3月為4.2%）。

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然而拜聯準會之賜，局勢翻轉。1982年夏，聯準會決定採取貨幣寬鬆政策，利率大幅下降，6個月後經濟開始驚人反彈，1983年成長4.6%、1984年達7.2%。美國總統雷根將「美國的早晨」歸功於自己，實際上這是聯準會的功勞。

該事件展現聯準會的權力，這個權力必須防止被政治人物，尤其是像川普這樣的政治人物濫用。

該文說，別讓政治狂人直接控制貨幣政策的理由是，該權力太容易使用。以寬鬆貨幣政策為例，聯邦公開市場委員會通知紐約聯邦儲備銀行向私人銀行購買美國公債即可，無須通過法案或與參與競標。基本上聯準會能以一通電話創造經濟繁榮。

這樣的權力顯然可被一名不負責任的領導人濫用，而此人只想著經濟繁榮，卻不思相關風險。川普連日批評無視他要求降息的聯準會主席鮑爾，指責他降息緩慢，總是犯錯，「他再快停職都不夠快」。

文章說，川普霸凌聯準會的原因尤其令人不安，因為聯準會不久將必須處理川普一手造成的停滯性通膨危機。川普大幅提高關稅將導致嚴重的通膨衝擊，而他的政策說變就變，也造成巨大不確定性，進而抑制支出、引發衰退。

隨著川普摧毀性的關稅政策，聯準會很快將面臨兩難：應升息對抗通膨，抑或降息對抗衰退？鮑爾可能做出錯誤決定，但川普的霸凌讓他的兩難更加惡化，因為降息將使許多人認為鮑爾為避免被開除而屈服於政治壓力，而非基於聯準會的獨立判斷。

鑑於川普上任後快速顛覆或摧毀許多其他政府機構，很難有信心他不會干預聯準會的決策。不過，對市場反應的憂心或許將讓他有所克制，許多經濟學者警告，接管聯準會將引發美元重貶，長期公債殖利率飆升，因為投資人預期通膨將走高。

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