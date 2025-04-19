晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美國訂單崩盤要死撐！中國廣交會不准出口商提前撤展

2025/04/19 22:34

川普對中國課徵天價關稅，對中國廣交會參展廠商來說，是一場災難。（彭博）川普對中國課徵天價關稅，對中國廣交會參展廠商來說，是一場災難。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國廣交會4月15日揭幕，這是美國對中國商品加徵高額關稅後首次大型出口展，展場卻異常冷清，美國的訂單不是被推遲就是被取消。傳出廣交會主辦方坦言外貿形勢嚴峻，下令參展廠商不准提前撤展，否則將取消參展資格。

被視為「外貿晴雨表」的中國廣交會15日開幕，《路透》披露，有參展商自爆，在關稅調升至145%後，公司與美國客戶的合作完全中止，新市場難以短期內開拓。不少出口商也說，美國訂單不是延後，就是暫停了。

由於美國市場迅速降溫，對整體經濟構成巨大壓力，廣交會氣氛異常冷清，傳出主辦方施壓廠商不准提前撤展。

《彭博》19日披露，廣交會參展出口商被告知不能提前撤展，或離開他們的展位，主辦方敦促參展廠商最大限度利用機會吸引銷售。

廣交會主辦方發出《關於進一步做好第137屆廣會有關供作通知》，內容坦言，當前外貿形勢嚴峻複雜，為了幫助企業透過廣交會拓展市場，拿訂單，用足廣交會5天展期，不得提前撤展，現場參展人員不可以提前離開展位，第5天展期18點前，大會將進行專項檢查，如發現企業提前撤展，撤出展品，將取消參展資格。

彭博說，這項通知已在中國社交媒體平台廣泛傳播，也得到2家參展商的證實。廣交會的第一階段是15日至18日，下一階段是4 月 23 日至 27 日，最後一場是 5 月 1 日至 5 日。

對於這項通知，中國網友直言，這次不是你想走，就能走了，對於沒有客流量的企業來說，廣交會已成為一種煎熬。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財