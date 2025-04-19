美國訂單崩盤要死撐！中國廣交會不准出口商提前撤展

川普對中國課徵天價關稅，對中國廣交會參展廠商來說，是一場災難。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國廣交會4月15日揭幕，這是美國對中國商品加徵高額關稅後首次大型出口展，展場卻異常冷清，美國的訂單不是被推遲就是被取消。傳出廣交會主辦方坦言外貿形勢嚴峻，下令參展廠商不准提前撤展，否則將取消參展資格。

被視為「外貿晴雨表」的中國廣交會15日開幕，《路透》披露，有參展商自爆，在關稅調升至145%後，公司與美國客戶的合作完全中止，新市場難以短期內開拓。不少出口商也說，美國訂單不是延後，就是暫停了。

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由於美國市場迅速降溫，對整體經濟構成巨大壓力，廣交會氣氛異常冷清，傳出主辦方施壓廠商不准提前撤展。

《彭博》19日披露，廣交會參展出口商被告知不能提前撤展，或離開他們的展位，主辦方敦促參展廠商最大限度利用機會吸引銷售。

廣交會主辦方發出《關於進一步做好第137屆廣會有關供作通知》，內容坦言，當前外貿形勢嚴峻複雜，為了幫助企業透過廣交會拓展市場，拿訂單，用足廣交會5天展期，不得提前撤展，現場參展人員不可以提前離開展位，第5天展期18點前，大會將進行專項檢查，如發現企業提前撤展，撤出展品，將取消參展資格。

彭博說，這項通知已在中國社交媒體平台廣泛傳播，也得到2家參展商的證實。廣交會的第一階段是15日至18日，下一階段是4 月 23 日至 27 日，最後一場是 5 月 1 日至 5 日。

對於這項通知，中國網友直言，這次不是你想走，就能走了，對於沒有客流量的企業來說，廣交會已成為一種煎熬。

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