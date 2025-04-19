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美債新地雷來了！日本壽險掌握近90兆投資額 富國生命開第1槍喊賣

2025/04/19 22:03

日本富國生命保險（Fukoku Mutual Life）計劃在本會計年度增持日本超長期國債，考慮削減外國債券部位。（彭博）日本富國生命保險（Fukoku Mutual Life）計劃在本會計年度增持日本超長期國債，考慮削減外國債券部位。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美債新地雷來了，日本首家大型壽險公司開第一槍，彭博報導，日本富國生命保險（Fukoku Mutual Life）計劃在本會計年度增持日本超長期國債，考慮削減外國債券部位，據日本人壽險協會稱，日本壽險公司的投資資產總額約390兆日圓（約新台幣89.7兆），其投資決策足以影響全球市場走向。

日本企業大型壽險計畫增持日本超長期國債，並考慮削減外國債券部位，這項投資動向，對已處於動盪中的美債市場構成新的不確定性。

根據彭博報道，富國生命計劃在本會計年度增持日本超長期國債，原因是其殖利率已飆升至符合公司投資預期的水平。

富國生命投資規劃部門總經理Junya Morizane表示，殖利率已上升到符合我們投資視角的水平，因此我們將進行債券再平衡，同時積極增加持倉，繼續購買超長期債券。

Morizane指出，20年期債券殖利率已超過2%，這已經足夠了，我們正在考慮在5月修改計劃，從外國債券轉向國內債券。

富國生命計畫增加300億日圓（約台幣69億元）的日本公債持倉，而總購買量可能達到3000億至4000億日圓（約新台幣690億至920億元）。

作為日本壽險公司首家公佈本會計年度投資計畫的機構，富國生命的決策備受市場關注。日本生命保險公司協會數據顯示，日本壽險公司合計投資資產約390兆日圓，其投資決策足以影響全球市場走向。

其投資動向對於全球投資者，特別是美國債券持有者來說，無疑是一個需要密切關注的訊號，可能預示著日本機構投資者資金將從美債市場轉向國內，進一步加劇美債市場的波動性。

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