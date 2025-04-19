訪日遊客最困擾問題大調查 「垃圾桶和英文」最被嫌

訪日遊客困擾問題調查時間為2024年12月至2025年1月，在日本5個主要機場（新千歲、成田、羽田、關西、福岡）實施，對象為4000人左右。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本最新調查顯示，訪日遊客最困擾的問題是「垃圾桶少」、無法用英文「溝通問題」，以及「景點及地區擁擠」等問題最受詬病。

日本觀光廳18日公佈關於訪日遊客感到困擾的問題，2024年度問卷調查結果顯示，在令人困擾的問題（可多選回答）中，最多的是「垃圾桶少」，佔22%。雖然比上年度下降8個百分點，但隨著訪日遊客增加，各地垃圾放置現象成為課題，可能需要採取進一步對策。

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此次調查於2024年12月至2025年1月在日本5個主要機場（新千歲、成田、羽田、關西、福岡）實施，對象為4000人左右。51%的受訪者表示，「沒有感到困擾的問題」，比上年度增加21個百分點。這可能是由於接待環境得以完善。

另一方面，許多人表示，車站及景點的垃圾桶少，導致不得不放棄丟棄，自行帶回垃圾。

此外，令人困擾的問題還有在餐廳等地無法用英語交流等「溝通問題」（15%）、「景點及地區擁擠」（13%）。

另外，提到「入境手續」的人比上年度增加5個百分點至9%。機場擁擠問題突出，有人表示，「等待和辦理手續耗時較長」。

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