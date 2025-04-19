外媒：台積電自信有點「天真、高估」美業務成長超乎預期

關稅雖讓一切變得更加不穩定，台積電在美國工廠的訂單卻急劇增加。因此，台積電已將其美國工廠的價格提高到實際上可以獲得豐厚利潤的水平。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電在全球科技產業中佔有非常重要地位。該公司非常清楚這一事實，在日前公布財報時仍展現相當自信，預計實現在美國川普總統新徵收關稅之前的相同營收增長。而在全球產業擔憂關稅下，外媒phonearena指出，台積電可能有點「天真地」（naively）認為其業務基本上不會受到川普關稅的影響。

該公司仍預計今年的營收成長率將超過20%，並且AI收入將翻倍。擴展AI模型的晶片的需求是增強台積電對2025年信心的主要因素之一。

請繼續往下閱讀...

此外，台積電也看到另一種業務的成長，而這種成長是其最初沒有預期的。

當台積電最初在美國開設工廠時，並沒有期望在美國獲得太多業務，因為對於企業來說，從台灣訂購仍然更具成本效益。然而，現在關稅讓一切變得更加不穩定，台積電在美國工廠的訂單卻急劇增加。因此，台積電已將其美國工廠的價格提高到實際上可以獲得豐厚利潤的水平。

與此同時，蘋果和輝達等公司別無選擇，只能支付費用，因為繼續從國外訂購可能會給他們帶來麻煩。

全球各地的公司正在修改對2025年的展望，預計全球貿易將因關稅的影響而下降。業內分析師和專家也表示，台積電的信心可能有點「高估、不合宜」（misplaced），該公司可能會遭受與其他公司相同的影響。

報導指出，也許台積電只是不想嚇到投資者，又或許它確實有足夠的影響力來應對全球貿易下滑。這需待時間來說明結果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法