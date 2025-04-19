晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普與鮑爾爭吵6次大事記 逼退、解僱露醜態

2025/04/19 19:36

美國總統川朗普多年來一直與聯準會主席鮑爾不和，上週稱鮑爾「被解僱的速度還不夠快」。（路透）美國總統川朗普多年來一直與聯準會主席鮑爾不和，上週稱鮑爾「被解僱的速度還不夠快」。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川朗普多年來一直與聯準會主席鮑爾不和，川普多次公開批評鮑爾並敦促他降低利率，上週進一步升級兩人緊張局勢，稱鮑爾「被解僱的速度還不夠快」。

川普長期以來挑起與聯準會爭端，多次敦促聯準會降低利率，並經常批評鮑爾拒絕降低利率。進入川普2.0時代，宏觀環境不同，但鮑爾面臨的壓力仍如故。川普仍然希望降低利率，即使他的關稅使這一目標變得困難。

最新一次衝突發生在上週，當時川普表示鮑爾「離職太慢了」。雖然鮑爾尚未做出回應，但參議員伊麗莎白沃倫迅速為他辯護，稱如果川普罷免聯準會主席，股市將會崩潰。

美媒《商業內幕》報導，按時間順序詳細介紹六起引發公眾關注川普與鮑爾的爭吵事件：

一、2019年4月：川普暗示聯準會正抑制股市。

2019年，在第一任期的後半段，川普暗示聯準會在管理貨幣政策方面做得不夠好。川普在X（當時稱Twitter）上的一篇貼文中表示，如果聯準會降息，那麼當年表現良好的股票價格將會大幅上漲。

二、2019年6月：川普稱他「塑造」鮑爾。

川普嚴厲批評鮑爾擔任聯準會主席期間的表現，並似乎將自己在2017年提名鮑爾出任聯準會主席後，提升鮑爾聲譽的功勞歸於自己。

川普在接受福斯商業頻道《與瑪麗亞共度的早晨》採訪時說：「這是一個以前沒人聽說過他的人，現在我創造了他，他想證明自己有多強硬嗎？」在川普發表上述言論的前一天，鮑爾在與記者的問答環節中表示，聯準會獨立於白宮，並將聯準會描述為「嚴格的非政治機構」。

三、2020年3月：川普稱他有權罷免鮑爾。

當疫情襲擊美國時，川普表示他認為自己有權剝奪鮑爾的聯準會主席職務。他在白宮舉行的有關新冠肺炎疫情的會上對記者說：我認為我有權罷免他。

當時，川普已經考慮罷免鮑爾聯準會主席職務一年多了。2018年12月，川普與其團隊討論解僱鮑爾的可能性。根據彭博報導， 2019年2月，他也要求白宮律師研究罷免鮑爾職務的方案。

四、2024年10月：川普稱聯準會的政策決定就像拋硬幣。

川普在競選期間對芝加哥經濟俱樂部發表演說時，似乎曾嘲笑聯準會主席的職責。當被問及是否會考慮撤掉鮑爾時，川普說：「我認為這是政府中最棒的職位。」

五、2024年12月：川普表示，如果鮑爾要求他辭職，他就會辭職。

川普在贏得總統大選後接受採訪時表示，如果被要求辭職，鮑爾很可能會辭去聯準會主席一職。不過，他在12月8日接受NBC新聞的克里斯汀·韋爾克採訪時表示，他沒有解僱鮑爾的計劃。

六、2025年4月：川普稱鮑威爾的解僱「來得太慢」。

川普在Truth Social 的一篇貼文中表示，鮑爾離開聯準會已經刻不容緩。目前尚不清楚他指的是鮑爾將於2026年5月結束他的第三任期，還是川普正在考慮在鮑爾任期結束前解除其聯準會主席職務。

鮑爾則表示，他相信川普無法將他從聯準會中除名。去年，鮑爾在接受記者採訪時表示，如果川普要求他辭去聯準會主席職務，他不會辭職。隨後，當被問及川普是否有權罷免或降職他時，鮑爾表示，這種舉動「法律不允許」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財