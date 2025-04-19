川普與鮑爾爭吵6次大事記 逼退、解僱露醜態

美國總統川朗普多年來一直與聯準會主席鮑爾不和，上週稱鮑爾「被解僱的速度還不夠快」。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川朗普多年來一直與聯準會主席鮑爾不和，川普多次公開批評鮑爾並敦促他降低利率，上週進一步升級兩人緊張局勢，稱鮑爾「被解僱的速度還不夠快」。

川普長期以來挑起與聯準會爭端，多次敦促聯準會降低利率，並經常批評鮑爾拒絕降低利率。進入川普2.0時代，宏觀環境不同，但鮑爾面臨的壓力仍如故。川普仍然希望降低利率，即使他的關稅使這一目標變得困難。

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最新一次衝突發生在上週，當時川普表示鮑爾「離職太慢了」。雖然鮑爾尚未做出回應，但參議員伊麗莎白沃倫迅速為他辯護，稱如果川普罷免聯準會主席，股市將會崩潰。

美媒《商業內幕》報導，按時間順序詳細介紹六起引發公眾關注川普與鮑爾的爭吵事件：

一、2019年4月：川普暗示聯準會正抑制股市。

2019年，在第一任期的後半段，川普暗示聯準會在管理貨幣政策方面做得不夠好。川普在X（當時稱Twitter）上的一篇貼文中表示，如果聯準會降息，那麼當年表現良好的股票價格將會大幅上漲。

二、2019年6月：川普稱他「塑造」鮑爾。

川普嚴厲批評鮑爾擔任聯準會主席期間的表現，並似乎將自己在2017年提名鮑爾出任聯準會主席後，提升鮑爾聲譽的功勞歸於自己。

川普在接受福斯商業頻道《與瑪麗亞共度的早晨》採訪時說：「這是一個以前沒人聽說過他的人，現在我創造了他，他想證明自己有多強硬嗎？」在川普發表上述言論的前一天，鮑爾在與記者的問答環節中表示，聯準會獨立於白宮，並將聯準會描述為「嚴格的非政治機構」。

三、2020年3月：川普稱他有權罷免鮑爾。

當疫情襲擊美國時，川普表示他認為自己有權剝奪鮑爾的聯準會主席職務。他在白宮舉行的有關新冠肺炎疫情的會上對記者說：我認為我有權罷免他。

當時，川普已經考慮罷免鮑爾聯準會主席職務一年多了。2018年12月，川普與其團隊討論解僱鮑爾的可能性。根據彭博報導， 2019年2月，他也要求白宮律師研究罷免鮑爾職務的方案。

四、2024年10月：川普稱聯準會的政策決定就像拋硬幣。

川普在競選期間對芝加哥經濟俱樂部發表演說時，似乎曾嘲笑聯準會主席的職責。當被問及是否會考慮撤掉鮑爾時，川普說：「我認為這是政府中最棒的職位。」

五、2024年12月：川普表示，如果鮑爾要求他辭職，他就會辭職。

川普在贏得總統大選後接受採訪時表示，如果被要求辭職，鮑爾很可能會辭去聯準會主席一職。不過，他在12月8日接受NBC新聞的克里斯汀·韋爾克採訪時表示，他沒有解僱鮑爾的計劃。

六、2025年4月：川普稱鮑威爾的解僱「來得太慢」。

川普在Truth Social 的一篇貼文中表示，鮑爾離開聯準會已經刻不容緩。目前尚不清楚他指的是鮑爾將於2026年5月結束他的第三任期，還是川普正在考慮在鮑爾任期結束前解除其聯準會主席職務。

鮑爾則表示，他相信川普無法將他從聯準會中除名。去年，鮑爾在接受記者採訪時表示，如果川普要求他辭去聯準會主席職務，他不會辭職。隨後，當被問及川普是否有權罷免或降職他時，鮑爾表示，這種舉動「法律不允許」。

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