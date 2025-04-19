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陸行之估台積電2029毛利率剩45.5％ 仰賴4大招神救援

2025/04/19 19:28

台積電表示，海外廠將會稀釋毛利率。（彭博）台積電表示，海外廠將會稀釋毛利率。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電在17日法說會坦言，隨著日本與美國廠產能開出，尤其是對美國加碼投資，預估未來5年，因海外晶圓廠量產將稀釋毛利率，初期影響約為每年2至3個百分點，後期擴大為3至4個百分點，長期毛利率達53%以上仍可實現。半導體分析師陸行之以中間值推估，台積電2029年的毛利率恐降至45.5%，這與目標值有落差。

陸行之在臉書PO文指出，台積電法說會提到海外擴廠對毛利率的影響，可惜的是分析師們都沒有問及「毛利率減損」議題。

他以中間值推估，若未來5年海外廠每年稀釋毛利率的幅度分別為2.5%、2.5%、3%、3.5%和3.5%，總計達15%。若以今年毛利率約58%為基準，到了2029年可能降至45.5%，台積電該如保持其53%毛利率指引不變？

有關填補毛利率落差問題，陸行之提出4種可能方案：一是台灣廠未來5年折舊費用大減、太賺錢，有助補足美國廠的低平均獲利；二是用不同的計算方式，以58% x 97.5% x 97% x 96.5% x 96.5% = 51.1% ，以此計算毛利率稀釋狀況。

三是公司的年度毛利率減損指引「太誇張」，因為良好執行力，實際稀釋幅度低一點；四是台灣廠也會跟著需求漲價，想辦法維持整體53%毛利率。

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