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美圍堵中國半導體猶如打地鼠 黃仁勳見招拆招1次看

2025/04/19 21:42

川普政府4月突然宣布輝達H20晶片出口中國，必須先取得許可，輝達認列鉅額損失。（法新社）川普政府4月突然宣布輝達H20晶片出口中國，必須先取得許可，輝達認列鉅額損失。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》披露，輝達多年來一直在尋找新方法，以便在遵守美國法規的同時，繼續在中國市場開展業務。每當美國宣布新限制措施時，輝達都會推出降規版AI晶片銷往中國。

報導提及輝達晶片「打地鼠」歷史，2022年10月，拜登政府禁止向中國銷售先進的AI 晶片，包括輝達頂級AI晶片 A100，同年11月OpenAI 推出 ChatGPT，刺激對輝達新一代 AI 晶片H100 的需求，這款也被禁止輸中。

2022年11月，輝達就推出降規版A800銷往中國，以符合美國的規定。2023年3月輝達也針對中國推出H800，這是H100的降規版。

未料，美國又在2023年10月收緊H800出口到中國。2024年1月，輝達表示將於第二季向中國市場推出H20晶片。

2025年1月中國AI新創公司DeepSeek橫空出世，爆出其使用輝達H800晶片來訓練 AI 模型，一度引爆科技股暴跌，美國要求進一步限縮對中晶片管制的聲浪升高。

由於美國政府擔心H20等晶片可能被中國用於「超級電腦」的開發，這些超級電腦又可能用於軍事用途，因此，川普政府4月突然宣布輝達H20晶片出口中國，必須先取得許可，為此，輝達認列單季約55億美元（約台幣1787億）損失。

隨著新禁令出爐，輝達執行長黃仁勳17日緊急飛往北京，與中國貿促會會長任鴻斌會談，當天晚間會見中國國務院副總理何立峰。

根據中國官媒央視指出，黃仁勳與中國貿促會會長任鴻斌在北京會談中表示，「中國是英偉達（輝達）非常重要的市場，希望將繼續與中國合作」。黃待了1天，18日就離開北京。

報導認為，儘管美國的相關法規使得輝達與中國做生意難度加大，但全球對輝達尖端AI晶片的需求，仍可提振其收入。

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